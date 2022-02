Un hombre tomó alcohol 30 días seguidos: Esto es lo que pasó

Al final del desafío, Visser realizó directamente un "ayuno de agua" en el que no bebió nada más que agua, a menudo con jugo de limón o vitamina C.

"Tuve mucha suerte de haber superado la gota en tres días y volví a caminar normalmente, pero, mierda, la gota es dolorosa, solo duele estar acostado en la cama", declaró.

Además, contó que cuando se acercó su fecha de cumpleaños tomó durante tres días, lo que provocó que termine en el hospital “con daño hepático y vomitando incontrolablemente".

