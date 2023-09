Tras escándalo, suspenden uso de metacrilato en Paraguay

De acuerdo con Balmelli, el PMMA "es un producto permanente que puede causar una alteración permanente. Se adhiere mucho a los tejidos y puede producir una inflamación a nivel de rostro y otras partes. Podría inclusive ser peligroso en manos inexpertas". Reseña ABC Color.

"Puede producir émbolos en otros lugares diferentes al lugar de la aplicación y también producir trastornos autoinmunes que pueden llegar a producir la insuficiencia renal aguda. Por eso, desde la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, desde hace años venimos insistiendo en la no utilización de esto con fines estéticos", agregó el doctor.

¿Qué es el metacrilato?

La organización Chemical Safety Facts dice que, los metacrilatos se refieren al ácido metacrílico y a los derivados de éster de metacrilato.

"Debido a que pueden hacer que los materiales sean más duraderos, estos productos químicos se utilizan como componentes básicos de polímeros y plásticos utilizados en electrónica, dispositivos médicos o dentales, revestimientos de superficies, láminas acrílicas y resinas", indican.

En medicina, "los polímeros a base de metacrilato se utilizan para fabricar una amplia gama de equipos médicos y otras aplicaciones médicas y dentales donde la pureza y la estabilidad son fundamentales, desde conectores de tubos intravenosos (IV), carcasas de filtros y bombas médicas y válvulas cardíacas hasta cámaras hiperbáricas e incubadoras de bebés, dientes artificiales, dentaduras postizas, puentes y prótesis dentales".

Asimismo, "los cementos que contienen polímeros a base de metacrilato y monómero líquido son utilizados por los médicos en reemplazos de cadera y por los dentistas en empastes dentales blancos con monómeros líquidos polimerizados in situ".

Caso Silvina Luna

El debate del metacrilato en cirugías estéticas se ha extendido tras la muerte de Silvina Luna, modelo y actriz argentina. Su salud decayó luego de realizarse una cirugía para rellenar los glúteos, en la que se le aplicó dicha sustancia.

El médico esteticista y cirujano plástico y reconstructivo Fernando Felice explicó al medio Clarín que la aplicación de esta sustancia sólo está permitida en dosis mínimas (1ml) y solo si proviene de productos médicos con fines estéticos aprobados por ANMAT.

En ese sentido, dijo que no es el tratamiento adecuado para los glúteos: “El relleno de metacrilato que se utiliza con fines estéticos viene en jeringas de 1 centímetro cúbico, y se vende con fines estéticos, o sea que si uno quisiera rellenar un glúteo, por ejemplo, necesitaría mínimo 100 jeringas de cada lado”.

Y continuó: “Tampoco es el relleno ideal para una estructura blanda como lo es un glúteo, formado por piel, grasa y músculo. No se puede colocar un relleno de polimetilmetacrilato, que al fin y al cabo no deja de ser un acrílico, un plástico duro, no está indicado para relleno glúteo”.

--------------------

Más contenido de Urgente24

Este alimento muy común se asocia con un cáncer silencioso

El síntoma visible de Parkinson que todos deben conocer

Ataque cardíaco: Evite esta bebida antes de que sea peor

Millones no saben que este hábito acelera el envejecimiento

Las infusiones que sirven para bajar el colesterol son estas