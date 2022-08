Síndrome Urémico Hemolítico, mitos y verdades del E.Coli

Por qué se genera el SUH, síntomas de la bacteria y cómo prevenirlo

Pero, ¿Qué tan cierto es lo de la carne a medio punto? La relación con la carne cruda o "mal cocida" radican en la temperatura en la que las bacterias de los alimentos se destruyen, que comienza a partir de los 65°. Hasta no hace mucho tiempo, la carne que no estaba cocida por encima de ese rango, sufría el riesgo de estar contaminada con la bacteria del E.Coli: sobre todo la carne picada, que no se cocina de forma uniforme por su estructura.