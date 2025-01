Obesidad como epidemia: El Ozempic no es la respuesta

El sobrepeso es una afección causada por un exceso de grasa en el organismo.

La obesidad es una enfermedad crónica que también se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa.

El sobrepeso puede ser causado por un exceso de músculo, hueso o agua, además de grasa; y un tratamiento adecuado puede ayudar a controlarlo.

El exceso de grasa corporal se relaciona con un aumento del riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, tales como la diabetes, la hipertensión, el colesterol y las enfermedades cardiovasculares.

Las previsiones indican que, en 2050, más del 80% de los adultos serán afectados, con aumento más rápido entre los hombres.

La obesidad contribuye a 335.000 muertes anuales y 11,6 millones de años de vida ajustados por discapacidad al año, con unos costes sanitarios directos superiores a los US$ 260.000.

La obesidad infantil afecta a casi el 20% de los jóvenes y propicia la aparición temprana de enfermedades como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Desarrollar medicamentos contra la obesidad no es tan importante como modificar los hábitos de vida.

Confirmado

Un texto publicado por JAMA (Journal of the American Medical Association o Revista de la Asociación Médica Estadounidense), confirmó aquel anticipo de The Lancet:

La obesidad en USA ha aumentado a un ritmo preocupante, duplicándose al menos entre los adultos de 25 años o más y los adolescentes mayores de 15 a 24 años desde 1990. Si las tendencias anteriores continúan, 48 millones de personas más tendrán sobrepeso u obesidad en 2050, lo que elevará el número total a unos 256 millones de personas.

Un aspecto que preocupa especialmente a los investigadores es que se prevé que la obesidad aumente más rápidamente que el sobrepeso.

En la mayoría de los estados, 2 de cada 3 adultos tendrán obesidad, señaló el informe. Los estados del sur, como Alabama, Arkansas, Kentucky, Mississippi, Oklahoma y Virginia Occidental, probablemente seguirán teniendo tasas más altas de obesidad, pero se prevé que los estados del oeste, como Colorado y Utah, experimenten los mayores aumentos.

Aunque estudios anteriores indicaban que las tasas entre niños y adolescentes se habían estabilizado en países de altos ingresos como USA, las nuevas proyecciones indican que 6,7 millones más de personas de entre 5 y 24 años tendrán sobrepeso u obesidad a mediados de siglo. Los investigadores predijeron que aproximadamente 1 de cada 5 niños y al menos 1 de cada 3 adolescentes vivirán con obesidad para entonces.

Los autores señalaron que para mitigar estos pronósticos se necesitarían reformas sanitarias importantes, incluida una nueva legislación que promueva el acceso a alimentos saludables y mejore la “regulación de los sectores alimentario, agrícola y de comercialización”. También señalaron que los nuevos medicamentos contra la obesidad son una opción importante, pero advirtieron que el acceso desigual y la eficacia variable entre los pacientes significa que “los tratamientos clínicos por sí solos no resolverán la epidemia de obesidad actual y futura”.

