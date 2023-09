Lula salió del quirófano: En qué consiste la "ortrosplastia de cadera"

image.png El convoy presidencial con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ve frente al hospital antes de que Lula se someta a una cirugía de artroplastia de cadera en Brasilia, Brasil, el 29 de septiembre de 2023. REUTERS/Adriano Machado

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLulaOficial%2Fstatus%2F1707854838153789681&partner=&hide_thread=false Segundo o médico Roberto Kalil Filho, o presidente foi submetido a cirurgia no quadril, aproveitando para fazer uma intervenção na pálpebra, e os procedimentos seguiram sem intercorrências. O presidente já acordou e se recupera bem, sem necessidade de ir para a UTI. #EquipeLula — Lula (@LulaOficial) September 29, 2023

Cabe destacar que Lula viene sufriendo de dolores pélvicos y en la región de la cadera desde que asumió su tercer mandato, a raíz de una artrosis que le desgastó el cartílago de la cabeza del fémur.

Tal como contó Urgente 24, la osteoartritis produce en la cadera el desgaste del cartílago que recubre la cabeza del fémur (un hueso del muslo) y el acetábulo (parte de la pelvis conectada al fémur).

El mandatario bromeó hace un tiempo con que no lo verían con muletas ni andador, a modo de coquetería, y también soltó esta semana que tenía cierto miedo a la anestesia general.

image.png

"Hasta entonces [el viaje a la COP] me voy a quedar aquí en Brasilia, no podré tomar un avión. Voy a trabajar normalmente, voy a trabajar. [Secretario de Producción y Difusión de Contenido Audiovisual, Ricardo] Stuckert no quiere que use andador. Ya dijo 'no te voy a filmar con andador'”, dijo.

"Entonces significa que no me verán con andador, con muletas, siempre me verán guapa, como si ni siquiera me hubieran operado", añadió.

La operación bajo anestesia general consiste en una incisión en la zona de la cadera, luego se procede a quitar el hueso-cartílago femoral dañado al que se lo reemplaza por una prótesis.

Es decir, el cirujano quita la cabeza femoral dañada y se la reemplaza por un vástago de metal (que se coloca en el centro ahuecado del fémur). Este vástago femoral puede cementarse o fijarse a presión en el hueso, dependiendo de la movilidad y el estado general del paciente.

image.png

En la parte superior de este vástago femoral, se coloca una esfera de metal/cerámica en reemplazo de la cabeza femoral ya dañada, la que se quitó anteriormente.

En el procedimiento también se extrae la superficie del cartílago dañado de la cavidad (acetábulo) y se la reemplaza por una cavidad de metal a la que se fija en su lugar mediante tornillos o cemento.

A su vez, el cirujano introduce un espaciador de plástico, cerámica o metal entre la esfera nueva y la cavidad para crear una superficie de deslizamiento suave.

Giancarlo Polesello, cirujano de cadera del Hospital Sirio- Libanés, explica al diario Folha que las principales articulaciones afectadas por la artrosis, en el caso de Lula, son la cadera y la rodilla.

image.png

"La articulación es un sistema casi perfecto para reducir la fricción. Cuando se frotan dos superficies de hielo, tienen más fricción que dos superficies de cartílago sano", esboza Giancarlo.

El médico especialista cuenta al medio brasilero, que la artrosis tiene distintos estadios, muchos de los cuales son asintomáticos. En el caso del estadio avanzado, mayormente los síntomas inician con dolor intenso en la ingle, reducción y alteración del movimiento.

Muchas artrosis son completamente asintomáticas. En estadios más avanzados, comienza a haber dolor debido a la fricción entre las superficies óseas Muchas artrosis son completamente asintomáticas. En estadios más avanzados, comienza a haber dolor debido a la fricción entre las superficies óseas

Más contenido en Urgente24:

Hidrovía: Llamativo comunicado de la Cámara Naviera Argentina

Tiembla Netflix: Jason Statham arrasa con nuevo film

Arde Mendoza: MDZ, Mendoza Post, Memo, Mendoza Today...

Egipto: Descubrimiento arqueológico de 1.000 años en el mar

Massa anuncia bono para trabajadores en negro que pagará ANSeS