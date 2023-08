¿Libertad de expresión o discurso de odio? Elon Musk demandó a ONG

Entonces, ¿hasta qué punto un discurso de odio puede ser considerado como tal sin afectar la libertad de expresión? La máxima libertaria sostiene que la libertad de uno termina en la del otro. Sin embargo, aquello se complica en las redes amorfas e intangibles.

La agencia, por su parte, se jacta de ser totalmente imparcial y reflexiva y reiteradas veces ha alertado por el discurso de odio, fakes news y turbias prácticas en las políticas y en ingresos publicitarios de Twitter. Según ellos realizaron también "informes críticos y muy publicitados sobre otras plataformas, incluidas Instagram, Facebook y TikTok”.

Imran Ahmed, director ejecutivo del Centro para contrarrestar el odio digital destrozó a Musk quién lo llama “rata”. “Los anunciantes están huyendo de su plataforma por una razón clara: Elon Musk ha apoyado la proliferación del odio y el racismo en ella, y no le importa detenerlo. Musk apunta a CCDH porque revelamos la verdad sobre la propagación del odio y la desinformación en Twitter bajo su propiedad, y está afectando sus resultados. CCDH continuará responsabilizando al público a las empresas de redes sociales que difunden odio y desinformación en línea”.

Según Variety, entre las investigaciones del Center for Countering Digital sobre Twitter, se encontró que el volumen de tweets que contienen calumnias ha aumentado hasta en un 202 % desde que Musk se hizo cargo de Twitter; la cantidad de tuits que vinculan a las personas LGBTQ+ con el “grooming” se ha más que duplicado durante ese tiempo; y que la verificación pagada está “ayudando a difundir la desinformación”.

X y su directora ejecutiva, Linda Yaccarino, calificaron el informe como falso y dijeron que se basaba en "una colección de métricas incorrectas, engañosas y obsoletas, en su mayoría del período poco después de la adquisición de Twitter".

Además, según los directivos, X ha aplicado etiquetas de advertencia a más de 700,000 publicaciones que violan su política de conducta odiosa desde abril y que “evita de manera proactiva que los anuncios aparezcan junto al contenido que etiquetamos”.

Asimismo, con la asociación con el proveedor de administración de redes sociales Sprinklr en marzo de 2023, la ex red de pajarito azul ha afirmado “comprender, medir y reducir el discurso de odio” utilizando su modelo basado en IA “para promover nuestro compromiso de crear un entorno seguro para la marca para nuestras agencias y anunciantes”.

Demanda

El reclamo legal de X Corp, que busca daños monetarios no especificados y una orden judicial que prohíba a CCDH acceder, usar o divulgar los datos proporcionados por X/Twitter a Brandwatch, contiene las siguientes acusaciones: incumplimiento de contrato, violación de la Ley de Abuso y Fraude Informático, interferencia intencional en las relaciones contractuales e inducción al incumplimiento de contrato.

X sostiene que la agencia busca instalar un especie de manual de ética en las redes, interesado, sesgado, tal vez sujeto y respaldado de los competidores comerciales de X Corp, entidades gubernamentales y sus afiliados, que atenta contra la libertad de expresión de los usuarios.

“A pesar de nuestro progreso continuo, el Centro para contrarrestar el odio digital (CCDH) y sus patrocinadores han estado trabajando activamente para afirmar afirmaciones falsas y engañosas que alientan a los anunciantes a detener la inversión en la plataforma. X es un servicio público gratuito financiado en gran parte por los anunciantes”.

image.png Límite difuso entre el discurso de odio y la libertad de expresión que lo permite.

“A través de la campaña de miedo de la CCDH y su continua presión sobre las marcas para impedir el acceso del público a la libertad de expresión, la CCDH está trabajando activamente para impedir el diálogo público”, manifestó la compañía en una publicación de blog, según pudo saber Reuters.

“Es por eso que X ha presentado un reclamo legal contra el CCDH y sus patrocinadores”. La compañía dijo que “no solo rechaza todos los reclamos hechos por la CCDH, sino que, a través de nuestra propia investigación, hemos identificado varias formas en las que la CCDH está trabajando activamente para prevenir la libertad de expresión”.

Eso incluye supuestamente “apuntar a personas en todas las plataformas que hablan sobre temas con los que el CCDH no está de acuerdo”; “intentar coaccionar la eliminación de la plataforma de usuarios cuyas opiniones no se ajustan a la agenda ideológica de la CCDH”; “apuntar a las organizaciones de libertad de expresión centrándose en su flujo de ingresos para eliminar los servicios gratuitos para las personas”; e “intentar obtener ilegalmente acceso no autorizado a los datos de la plataforma de redes sociales y hacer un mal uso de esos datos”.

