La vacuna contra el dengue espera que la ciencia se recupere del COVID

La vacuna ha demostrado su seguridad, su eficacia para reducir la infección por malaria en ratones y su capacidad de activación del sistema inmunitario en humanos, según explicó a La Vanguardia Olga Pleguezuelos, la directora científica de ConserV Bioscience, la compañía desarrolladora.

image.png

Vacuna para el dengue

La nueva vacuna tiene un enfoque novedoso, ya que cambia la forma en que el sistema inmunológico humano responde a la picadura de los mosquitos.

En concreto, modifica la reacción a la saliva que segregan los insectos, por lo que la fórmula podría dar una respuesta decisiva y evitar otras enfermedades que transmiten los mosquitos, como el Zika, la malaria o la fiebre chikungunya.

"Sabíamos por otras investigaciones que cuando los mosquitos hembra nos pican no sólo absorbe nuestra sangre, sino que segrega saliva en la picadura”, explicó Pleguezuelos a La Vanguardia.

Esa saliva no sólo es la que provoca la rojez y el picor en la piel, sino que contiene una mezcla compleja de proteínas que controla el flujo de sangre y evita su coagulación para facilitar las cosas a los mosquitos y cambia nuestra respuesta inmune, inactiva las células que llegan a la zona de la picadura y no les permite ver los patógenos que pueda contener la saliva, haciéndonos más propensos a ser infectados por cualquier virus que lleven los mosquitos

Sobre esta base, el equipo buscó las partículas de la saliva implicadas para pensar la vacuna con otro enfoque: "en lugar de actuar contra el patógeno, cambiar la reacción del organismo, lograr que los macrófagos lleguen activados y crear un ambiente hostil para el virus", detalló Pleguezuelos.

La fórmula llevaba registrando éxitos en los ensayos, pero no pudieron completarse con todos los voluntarios por la irrupción de la pandemia y sus restricciones.

Ahora los investigadores están buscando financiación para iniciar un estudio de fase 2 y 3 en zonas endémicas que permita constatar definitivamente la eficacia de la vacuna en un número amplio de voluntarios.

La directora científica de ConserV Bioscience cree que la vacuna podría estar lista en los próximos cinco años. El objetivo que persiguen es acelerar el proceso de respuesta inmune del organismo.

image.png

¿Qué es el dengue?

Según la OMS, es una enfermedad grave parecida a la gripe que afecta a bebés, niños pequeños y adultos, pero que rara vez causa la muerte.

Los síntomas suelen durar de 2 a 7 días, después de un período de incubación de 4 a 10 días después de la picadura de un mosquito infectado.

El síntoma principal es la fiebre alta (40°C), que debe estar acompañada de 2 de los siguientes síntomas:

dolor de cabeza intenso

dolor detrás de los ojos

dolores musculares y articulares

náuseas

vómitos

glándulas inflamadas

sarpullido.

En caso de dengue severo, la fiebre está bajando (por debajo de 38 °C) pero se da la pérdida de plasma, la acumulación de líquido, la dificultad respiratoria, la hemorragia grave o el deterioro de órganos.

Las señales de advertencia son: