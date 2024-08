La app que convierte texto en voz ya está disponible a nivel mundial

La startup agregó cientos de voces nuevas a su biblioteca, adecuadas para distintos idiomas. Incluso licenciaron las voces de actores famosos como Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds y Sir Laurence Olivier para la aplicación. ¿Te imaginás escuchar tu libro favorito en la voz de una estrella de Hollywood?

El soporte de idiomas extendido está impulsado por su modelo Turbo v2.5, lanzado el mes pasado. Según la empresa, este modelo reduce la latencia de la conversión de texto a voz y mejora la calidad.

¿Y la competencia?

Reader no está sola en el mercado. Su rival más cercano es Speechify, que ofrece funciones adicionales como escanear documentos en busca de texto, integraciones con Gmail y Canvas, y hasta te permite clonar tu propia voz para leer texto. También están Pocket, propiedad de Mozilla, y la aplicación de audio basada en Audm de The New York Times, que permiten a los usuarios escuchar contenido.

ElevenLabs prometió agregar más funciones a la app en el futuro, como soporte sin conexión y la capacidad de compartir fragmentos de audio.

Sin duda, el mundo de las aplicaciones de texto a voz está en plena expansión y Reader se perfila como una de las protagonistas de esta revolución tecnológica.

