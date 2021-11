Tras conocer el dictamen, Mario expresó:

Me siento más ligero, me he vaciado de toda la tensión acumulada a lo largo de los años

A partir de una ley sancionada en 2017, en Italia es posible solicitar la muerte con asistencia médica. Es decir, la ayuda indirecta para morir por parte de un profesional especializado.

Las condiciones que requiere el reglamento son cuatro:

La persona que lo solicita debe ser plenamente capaz de comprender La persona expresó su voluntad La persona tiene una patología irreversible y es portadora de un sufrimiento físico o psíquico severo La persona solo sobrevive gracias a tratamientos de soporte vital

A pesar de que ya hace varios años los italianos tienen derecho al suicidio asistido, ningún paciente hasta ahora ha podido beneficiarse ya que los procedimientos legales son complejos.

Eutanasia, suicidio asistido y muerte digna

Según la Asociación italiana Luca Coscioni que representa a Mario, el término "eutanasia" incluye intervenciones médicas que implican la administración directa de un fármaco letal al paciente que lo solicita y cumple determinados requisitos. Por el momento, esta práctica es ilegal en Italia, como en Argentina.

Con el objetivo de reconocer la plena libertad de autodeterminación, en el país europeo sí se permite el suicidio médicamente asistido y la suspensión del tratamiento, entendida como eutanasia pasiva.

En algunos países los términos “eutanasia” y “suicidio asistido” se utilizan de forma indistinta, mientras que en otros el primero hace referencia a la independencia del acto de parte del paciente y el segundo implica la participación profesional.

En sí mismo, el término eutanasia proviene del griego y etimológicamente sólo significa "buena muerte". En efecto, incluye las acciones que producen directa e intencionadamente la muerte de un paciente en un contexto de sufrimiento que no ha podido ser mitigado por otros medios.

En la Argentina todas estas prácticas son ilegales, aunque en los últimos años se ha incrementado su debate. De hecho, la “Ley Alfonso” es una de los proyectos que organizaciones buscan discutir en el Congreso.

El nombre conmemora a Alfonso Oliva, militante de la eutanasia diagnosticado en 2014 con la enfermedad neurodegenerativa esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Falleció el 3 de marzo de 2019.

No obstante, en el país sí es legal la “muerte digna”, que implica permitir morir, gracias a la Ley 26.742 de Derecho al Paciente y el artículo 59 del Código Civil.