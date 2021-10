Caso Martha Sepúlveda: Un juez ordena practicar la eutanasia

"Soy una persona católica, me considero muy, muy creyente. Pero Dios no me quiere ver sufrir", dijo Martha Sepúlveda a Caracol TV unos días antes de la eutanasia pautada para el 10/10. "Con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es que me vaya a descansar", añadió.