Desgarrador: Pidió la eutanasia, se la negaron y se suicidó

Según periódico, un portavoz de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguró que la mujer que solicitó la eutanasia "fue valorada por otro médico del hospital, quien consideró que no cumplía los criterios".

No obstante, durante la entrevista con ese diario, la mujer que pidió la eutanasia "se quejó repetidamente de la falta de respuesta" del hospital.

No quiero suicidarme. Solo quiero que me ayuden a dejar de sufrir. Nada más. Para mí es inconcebible que haya una ley y que no se pueda aplicar No quiero suicidarme. Solo quiero que me ayuden a dejar de sufrir. Nada más. Para mí es inconcebible que haya una ley y que no se pueda aplicar

Este jueves, (23/9) de acuerdo con lo reportado por El País, otro doctor que había elaborado un extenso informe en el que constataba que la mujer cumplía todos los requisitos para acceder a la eutanasia confirmó que "jamás fue evaluada por un segundo médico".

La eutanasia es un derecho en España desde el pasado 25 de junio, más de dos décadas después del primer intento y tras la pelea de enfermos, familiares y asociaciones.

Partidos políticos como Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) votaron en contra de la ley y han presentado varios recursos de inconstitucionalidad. Ambos defienden una supuesta violación del derecho a la vida recogido en la Constitución.

Por su parte, los hospitales católicos han suscrito una declaración en la que plantean, sin citarla, la objeción a la norma, mientras la Conferencia Episcopal Española ha reclamado que sus centros sean "libres de eutanasia". Eso a pesar de que la ley detalla que la objeción es un derecho "individual" de cada profesional y se debe regular mediante un registro.