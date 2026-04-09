IA de Meta: Muse Spark, el modelo multimodal que busca destronar a OpenAI en 2026

De chatbots a agentes ¿Cómo transformará la IA de Meta nuestra productividad?

De responder a actuar

Según explicó Mark Zuckerberg, la meta es desarrollar sistemas que no solo respondan preguntas, sino que funcionen como agentes que hagan cosas por el usuario.

Esa idea, la de una “superinteligencia personal”, apunta a asistentes capaces de automatizar procesos, tomar decisiones y asistir en tareas complejas.

Este enfoque alinea a Meta con una tendencia más amplia en la industria: el paso de interfaces conversacionales a sistemas autónomos. La IA deja de ser una herramienta pasiva y pasa a tener un rol activo en la vida digital de las personas.

Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg, fundador, presidente y director ejecutivo

Menos código abierto, más control

Uno de los cambios más llamativos es que Muse Spark no será open source. A diferencia de la familia Llama, que posicionó a Meta como líder en IA abierta, este modelo será cerrado en su primera etapa.

La empresa, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de liberar versiones futuras.

El giro responde a una tensión creciente en la industria: modelos más potentes implican también mayores riesgos. Limitar el acceso puede ser una forma de controlar el uso mientras la tecnología sigue evolucionando.

Foco en programación y salud

Meta diseñó Muse Spark con un fuerte énfasis en programación, una de las áreas donde los modelos actuales están mostrando mayor avance.

También trabajó en aplicaciones específicas como el asesoramiento médico. Para eso, colaboró con más de 1.000 profesionales de la salud en la generación de datos de entrenamiento, buscando respuestas más precisas y completas.

Según la compañía, este modelo es solo el primer paso en una estrategia más amplia de escalabilidad. La idea es construir sistemas progresivamente más capaces, incluso con rendimiento superior al humano en ciertas tareas.

La apuesta de Zuckerberg detrás del modelo

Inversión y talento

El lanzamiento de Muse Spark llega después de una fuerte inversión en inteligencia artificial por parte de Meta. La empresa destinó miles de millones de dólares a infraestructura, adquisiciones y contratación de talento.

En paralelo, Meta también presentó un marco para escalar sus modelos de forma segura. El objetivo es establecer controles a medida que las capacidades de la IA se acerquen a niveles sobrehumanos.

Un regreso a la competencia grande

Después de quedar rezagada frente a otros actores en los últimos meses, la compañía vuelve a posicionarse en la conversación central sobre el futuro de la inteligencia artificial.

Lo que hay que ver ahora no es solo si el modelo funciona bien, sino si esta nueva estrategia, más cerrada, más ambiciosa y orientada a agentes, será suficiente para competir en una carrera que se acelera cada mes.

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