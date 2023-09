Guerra al bot: Elon Musk quiere que pagues por X/Twitter 

¿Cuántos usuarios tiene X y cómo se compara con otras redes sociales?

No está claro cuántos usuarios tiene X actualmente ni cuántos son bots. La última cifra oficial que dio Musk fue de 550 millones de usuarios mensuales en 2022, pero no se sabe si incluye o no a las cuentas automatizadas. Tampoco permite comparar con la métrica que la compañía ha utilizado para estimar su base de usuarios, llamada “usuarios activos diarios monetizables promedio ” o mDAU.

Según esta medida, X tenía 187 millones de mDAU en el tercer trimestre de 2020, antes de cambiar su nombre y su modelo de negocio. Esta cifra era muy inferior a la de otras redes sociales como Facebook (1.820 millones), Instagram (500 millones) o Snapchat (249 millones).

Musk dijo que una tarifa de suscripción haría más difícil para los bots crear cuentas, ya que cada bot necesitaría una nueva tarjeta de crédito para registrarse en la plataforma.

“Es la única manera que se me ocurre de combatir enormes ejércitos de robots ”, dijo Musk.

¿Qué opinan los usuarios y los analistas sobre el cambio?

La reacción de los usuarios ante el anuncio de Musk ha sido mayoritariamente negativa. Muchos han expresado su descontento y su intención de abandonar la plataforma o buscar otras alternativas gratuitas. Algunos han acusado a Musk de ser un “avaricioso ” y un “ dictador ” que quiere controlar lo que la gente dice y piensa.

Los analistas también han cuestionado la decisión de Musk y han señalado que podría ser contraproducente para su negocio. Según Scott Galloway, profesor de marketing en la Universidad de Nueva York, cobrar por usar X podría reducir drásticamente el número de usuarios y el valor publicitario de la plataforma.

“Creo que es una idea terrible ”, dijo Galloway a CNBC. “ Creo que va a alienar a una gran parte de su audiencia y va a crear una barrera de entrada para los nuevos usuarios. Creo que va a ser un desastre para la marca y para el negocio ”, opinó.

