Colombia: 18 militares apartados por intimidar y fingir ser guerrilleros

Usted a mí no me manda callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando. Son criminales. A ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos. Dígame si esto les parece justo: compararse con nosotros que no tenemos cómo defendernos

image.png

Los uniformados que se hicieron pasar por guerrilleros del 5 frente de las Farc, según propias palabras de testigos, les obligaron a los residentes rurales a llenar una lista con sus nombres completos y números de cédula.

Fuentes militares aseguraron que fue un sargento de apellido Aldana el que ordenó a sus compañeros que se caracterizaran como si fueran integrantes de las Farc. Según información oficial, los militares estaban en la zona rural en el marco de inspecciones para ubicar armas y municiones del Clan del Golfo que opera en la región.

image.png Este jueves arribó a la vereda Bocas del Manso la comisión de la Fiscalía y la Procuraduría

El comandante de la brigada 11 que opera allí, coronel José Edilberto López, está en el listado de retirados, según dijo un responsable de la institución a la AFP. Asimismo, el coronel de operaciones y el comandante del batallón 33 Junín también han sido apartados. El general Óscar Leonel Murillo, comandante de la Séptima División, que estaba a cargo de la operación militar en Tierralta, Córdoba, seguirá en el cargo.

Ante esta desmesura de soldados del Ejército, el presidente Gustavo Petro calificó el suceso como análogo a épocas del auge del paramilitarismo para contrarrestar a las guerrillas:

No es un caso aislado. ¿Qué buscaban quienes dieron la orden? No era un mensaje a los pobladores humildes (...). Era para la sociedad, para decirles: 'Este Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos (...) Los que dieron la orden quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares

