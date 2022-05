Gracias a las vacunas, cayó el riesgo de COVID persistente

En un trabajo publicado el 25 de mayo en Nature Medicine, el nefrólogo Ziyad Al-Aly y sus colegas, el mismo equipo que escribió el de noviembre, analizaron los registros de salud del VA de enero a diciembre del 2021, incluidas 34.000 personas vacunadas que tuvieron infecciones avanzadas, 113.000 no vacunadas y más de 13 millones que no se enfermaron.

Los investigadores encontraron que la inmunización parecía reducir la probabilidad de COVID persistente en un 15%, lo que contrasta con estudios anteriores más pequeños que han encontrado tasas más altas.

image.png

Los autores también compararon síntomas como niebla mental y fatiga en personas vacunadas y no vacunadas hasta seis meses después de que dieron positivo y no encontraron diferencias en el tipo o la gravedad de los malestares.

Los hallazgos significan que retirar medidas como el uso obligatorio de barbijos y las restricciones de distanciamiento social podría poner en riesgo a más personas, en particular a aquellas con sistemas inmunológicos comprometidos.

“Dependemos literal y casi exclusivamente de la vacuna para protegernos y proteger al público”, dijo Al-Aly.

“En términos generales, esto es horrible”, opinó en Nature David Putrino, fisioterapeuta del centro Mount Sinai en Nueva York, Estados Unidos, estudioso del tema.

No obstante, agrega que el estudio es limitado porque no desglosa factores clave como el historial médico. "Todavía no tenemos ningún estudio realmente bien construido".

image.png

