Dengue en Santa Fe: Tras 5 casos importados piden prevención

Dentro del primer semestre, en el país se contabilizaron 131.000 casos. Por lo cual especificó que "En Santa Fe fueron 21.000, convirtiéndose en un año récord histórico en cuanto a casos, desde el 2009, cuando comenzaron los brotes epidémicos, situación que se repitió en 2016 y 2019. Esto nos habla de que tenemos una gran cantidad de mosquitos por un lado y también en que se dan las condiciones para que este se desarrolle y que si vuelven los casos de dengue, vamos a tener otra vez brotes y este año pensamos que será otro con muchos casos".

Vacuna: ¿Sí o no?

Si hablamos de casos alterados, absolutamente nos preguntamos sobre una vacuna que le haga frente a determinada problemática. La misma llegará a partir de noviembre, tal lo comentamos desde Urgente24, pero, en este caso, la especialista adelantó que "no va a ser la solución".

En ese sentido, agregó que "Aún al día de hoy no hay directivas claras en cuanto a quienes sí y a quienes no se le podrá colocar la vacuna, porque no es para todo el mundo sino que está indicada para mayores de 6 años y hasta los 60 y preferiblemente debe haber tenido la enfermedad. Tampoco hay una indicación de parte de las comisiones nacionales de vacunas sobre a quiénes se le otorgará y no habrá distribución gratuita a nivel nacional para toda la población como pasó con el Covid".

Según lo que comentó Infobae, tendrá un costo aproximado de $37.514.

Para finalizar, Cudós indicó que se está trabajando en operativos de prevención, específicamente en el departamento General Obligado.

Recomendaciones

A pesar de que, normalmente, las campañas de previsión se intensifican en enero o febrero, se le solicita a la población mantenerse alerta.

Por otro lado, se destaca que la fumigación no es efectiva para eliminar el dengue, ya que no afecta a las larvas o huevos presentes en los recipientes.

Es por eso que la prevención se basa en la limpieza constante como así también se recomienda a las personas que presenten síntomas, dirigirse al centro de salud más cercano a su domicilio y usar repelentes adecuados.

La cuenta oficial del Gobierno de Santa Fe lanzó un video en sus redes sociales con los pasos a seguir para reducir el contagio.

