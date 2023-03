Cursos gratuitos de informática para mayores de 50 años

Con esta premisa, SilverTech se propuso que 2000 personas de más de 50 años residentes en Argentina puedan acceder a nuevas oportunidades para mejorar sus perspectivas laborales. Lo bueno es que el número de suscriptores fue el doble de lo esperado, cuyos cursos continúan en 2023 con nuevos contenidos y dinámicas especialmente diseñadas para ellas.

La plataforma ofrece cursos 100% gratuitos y con acompañamiento para que las personas mayores de 50 años puedan capacitarse en tecnología y mejoren sus posibilidades laborales, revalorizando su talento y su trayectoria profesional.

El apoyo del mundo corporativo a esta iniciativa promete impulsar la empleabilidad del segmento “silver” y la tendencia hacia la diversidad etaria en las empresas no sólo a nivel nacional sino también regional. El CEO de BID Lab, Irene Aria, dijo:

Muchas personas en torno a los 50 años viven la llamada 'segunda adolescencia', en la que inician una nueva etapa activa retomando viejos sueños, aprendiendo nuevas cosas, explorando nuevos trabajos e incluso generando nuevos emprendimientos. Son personas mucho más 'digitales' de lo que se piensa, y darles la oportunidad de mejorar sus competencias abre un sinfín de caminos para que continúen participando activamente de la economía y cumplan sueños postergados.

De qué se trata esta iniciativa

EIDOS GLOBAL creó SilverTech www.soysilvertech.org, una plataforma gratuita que permite de manera virtual desde cualquier parte de la Argentina, inscribirse para acceder a distintos cursos gratuitos de formación en habilidades digitales y tecnología.

cursos para mayores de 50 2.jpg

Este programa en específico ofrece una variedad de cursos especialmente diseñados junto a las empresas y pensados no sólo para acompañar a las personas en su aprendizaje, reforzando los conocimientos que ya poseen, sino también para alinearse con los conocimientos que más se demandan en el mercado laboral actual.

Alejandro Anderlic, director de Asuntos Gubernamentales de Salesforce para América Latina, comentó que “a través de esta iniciativa buscamos responder al desafío de que los beneficios de la tecnología lleguen a todas las personas. Hoy todas las organizaciones son - de alguna forma u otra - empresas de tecnología; y existen y se crearán miles y miles de puestos de trabajo de todos los niveles que aún no están cubiertos en América Latina. Con el debido entrenamiento, las personas +50 son más que capaces de cubrirlos. Esto, además de permitir más negocios, es una forma de seguir incluyéndolos en el sistema de trabajo y de perseguir nuestro objetivo de que cada organización sea más igualitaria y diversa y se parezca más a la sociedad en la que opera”.

Testimonios de estudiantes +50

El programa invita a las personas interesadas en darse la oportunidad de continuar aprendiendo, confiando en sus trayectorias y formación previa. Entre quienes participaron de la primera instancia de esta iniciativa se encuentra Laila Stuchi, de la provincia de Mendoza, quien realizó la cursada de Recruiter IT y relató:

En mi caso tomé el curso de Selección y Reclutamiento con orientación IT no sólo por sentir afinidad con mi carrera universitaria y con las formaciones que he ido sumando a lo largo de mi trayectoria, sino también por mi vocación de ser puente entre las personas en búsqueda de desafíos y las organizaciones en búsqueda de talentos". Además, afirma que "Aún valorando mi experiencia y trayectoria, sentí la necesidad y el deseo de aprender cosas nuevas y sumar herramientas que me permitieran responder a las nuevas necesidades de un mercado laboral en constante cambio.

cursos para mayores de 50 3.jpg

Por otro lado, Enrique Centeno, de Buenos Aires, contó que “estaba buscando un cambio en mi vida laboral, sobre todo un trabajo que me permitiera hacerlo en forma remota para cumplir algunos de mis proyectos personales, sabía que iba a ser muy complicado por ser un +50, me pregunté: ¿Cómo empezar algo a esta altura?. Sin embargo, me asombró el compromiso de todos los profesores y tutores, fue una preparación integral. La formación es permanente, seguimos con talleres y charlas realmente muy valiosas. Sinceramente excedió el más optimista de mis cálculos, no tengo más que agradecer y comprometerme con el proyecto. En conclusión, considero que hay mucha gente valiosa y comprometida con el trabajo, sin importar la edad, que solo está esperando ser visibilizada y tener una oportunidad”.

A quiénes está dirigido y hasta cuándo hay tiempo de inscribirse

Esta iniciativa apunta a personas mayores de 50 años que vivan en Argentina que desean cambiar de trabajo o reincorporarse al mundo laboral y encuentren dificultades para acceder a oportunidades por distintos motivos, entre ellos, la falta de habilidades digitales demandadas por el mercado.

También está abierta la convocatoria a la Comunidad SilverTech, empresas y organizaciones que puedan ser empleadoras en un futuro y que se concienticen sobre la importancia de la diversidad etaria. Para inscribirse las personas deberán entrar en www.soysilvertech.org

