Apocalipsis de bacterias: La segunda causa de muerte mundial

Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud con sede en Estados Unidos, es coautor de este trabajo que develó nuevos datos sobre lo desafiante que será la medicina en el futuro, en caso de no corregirse este problema:

Estos nuevos datos revelan por primera vez el alcance total del desafío de salud pública mundial que plantean las infecciones bacterianas [...] Es de suma importancia poner estos resultados en el radar de las iniciativas de salud global para que se pueda realizar una inmersión más profunda en estos patógenos mortales y se realicen las inversiones adecuadas para reducir la cantidad de muertes e infecciones

La investigación señala las marcadas diferencias entre las regiones pobres y ricas, ya que en el África subsahariana, hubo 230 muertes por cada 100.000 habitantes por infecciones bacterianas. Ese número se redujo a 52 por 100.000 en lo que el estudio llamó la súper región de altos ingresos, que incluía países de Europa Occidental, América del Norte y Australasia.

Los autores pidieron una mayor financiación, incluso para nuevas vacunas, a fin de reducir la cantidad de muertes, y también advirtieron contra el uso injustificado de antibióticos, como también lo hizo The Guardian durante el 2017, al señalar al uso antibiótico en cultivos y ganadería de forma indiscriminada.

Este medio también contempló que se llegaría a 10 millones de muertes por resistencia a los antibióticos sólo para el 2050, pero este estudio demuestra que las bacterias están avanzando más rápido de lo que se creía.

Como minimizar la resistencia a las bacterias

S. aureus es una bacteria común en la piel y las fosas nasales humanas, pero responsable de una variedad de enfermedades como el Sindrome de Shock Tóxico o la Neumonía, mientras que el E. coli comúnmente causa intoxicación alimentaria o deriva en el Síndrome urémico hemolítico, por una manipulación de alimentos mal realizada, o por mala cocción de carnes.

Streptococcus y la K. pneumonia producen enfermedades como la meningitis o la neumonía, mientras que la Pseudomonas aeruginosa puede derivar en infecciones del tracto urinario.

Todos estos patógenos pueden prevenirse con prácticas sencillas de higiene en el ámbito particular, como el lavado adecuado de los alimentos y de las manos.

Sin embargo, el primer consejo que advierten los expertos es no automedicarse. Es menester no tomar antibióticos arbitrariamente sin receta, sino ir a un médico que pueda hacer un hisopado y en todo caso deliberar si se precisa medicación antibiótica o no, para evitar una futura resistencia bacteriana.

Una resistencia bacteriana puede producir una sepsis generalizada en el cuerpo e incluso la muerte, ya que el cuerpo deja de responder a la medicación antibiótica por completo.

La segunda recomendación parece contradictoria, pero se justifica: No usar jabón antibacterial a la hora de lavarse las manos, ya que el jabón común es suficiente para una correcta higiene.

En 2016, la FDA prohibió la venta de jabones antibacteriales en Estados Unidos, tras notar que estos productos contribuyeron a un proceso de selección artificial donde sólo las bacterias más resistentes sobreviven y luego éstas son las que se reproducen, agravando su virulencia con el contacto humano.

