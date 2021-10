You: ¿Por qué justificamos a un manipulador?

Netflix estreno la tercera temporada de "You" y vuelve Joe Goldberg, un personaje bastante complicado. No hay spoilers involucrados, simplemente uno se pregunta, ¿Cuántas veces nos pasó de ver películas o series y ponernos del lado del “Villano” de esa historia?. Inconscientemente estamos a favor de quien en realidad, es un manipulador. Victimizamos a personajes que no merecen siquiera sentir lástima o pena.