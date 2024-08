Yorgos Lanthimos regresa con Emma Stone pero la polémica es intensa

Además de Emma Stone vuelven a aparecer Willem Dafoe, Hunter Schafer (conocida por la serie de HBO, 'Euphoria'), Joe Alwyn, Hong Chau, Mamoudou Athie, Jesse Plemons y Margaret Qualley.

Uno mejor que el otro.

Yorgos-Lanthimos-y-Efthymis-Filippou.jpg Yorgos Lanthimos y Efthymis Filippou.

La polémica

Los simpatizantes del director griego recuerdan que sus películas son conocidas por ser desafiantes y audaces, a menudo alcanzando niveles de brutalidad.

El título es irónico, ya que la película dista mucho de ser 'gentil'. El humor grotesco característico de Lanthimos se mantiene, exhibiendo su estilo único. La película está estructurada en 3 relatos, conectados temáticamente por cuestiones recurrentes como el control, la coerción, y la desesperación por amor y conexión.

Los críticos de Lanthimos dicen que los 3 relatos son surrealistas, nihilistas y quizás excesivamente misántropos.

La película, que dura 2 horas y 45 minutos, tiene una calificación de 7,0 en IMDb y 71% de en Rotten Tomatoes. ('Pobres Criaturas' en Rotten Tomatoes tuvo 92%).

La polémica ya está abierta.

foto tipos de gentileza 2.jpg Yorgos Lanthimos entre Emma Stone, Jesse Plemons.

Wendy Ide, en The Guardian, le dio 3 estrellas porque, si bien tiene algo de humor, "es emocionalmente árida (...) demasiado larga. (...) Al fin y al cabo, dirigir es cuestión de control y, en este caso, nosotros, el público, debemos ponernos en manos de un cineasta (Lanthimos) que parece decidido a poner a prueba nuestra resistencia, nuestra paciencia y nuestros niveles de dolor".

Nicolás Barber, en la BBC, también la calificó con 3 estrellas. Él felicitó las actuaciones de todos los actores, por sus papeles "brillantemente interpretados", pero en el mundo de Lanthimos "todo está lo suficientemente fuera de lugar como para ser divertido, pero lo suficientemente real como para ser horrible. (...) Definitivamente, aquellos que argumentamos que el sexo y la desnudez en 'Poor Things' eran importantes para la historia de Bella de liberación y confianza en sí misma, puede resultarnos más difícil defenderlo en 'Kinds of Kindness'".

Alissa Wilkinson, en The New York Times, destacó que la clave de la película está al principio, en la canción de Eurythmics, 'Sweet Dreams (Are Made of This)':

"Some of them want to use you. / Some of them want to get used by you. / Some of them want to abuse you. / Some of them want to be abused." ("Algunos de ellos quieren usarte. / Algunos de ellos quieren que los uses. / Algunos de ellos quieren abusar de ti. / Algunos de ellos quieren que abusen de ellos.")

Diego Batlle en 'Otros Cines' tuvo un enfoque negativo sobre el filme:

"Que Lanthimos es un virtuoso para la puesta en escena (visualmente su nuevo film es deslumbrante), que le gusta la deformidad, la excentricidad, la crueldad, la perversión, la provocación, que tiene una mirada desencantada y misantrópica de la sociedad contemporánea y del ser humano es algo ya sabido, pero en Tipos de gentileza el capricho y la arbitrariedad están llevados a extremos ya dignos de la sátira. Y, entonces, surge el peor de los pecados en este tipo de apuestas: las mini películas no son divertidas y diría que -dentro de una propuesta elíptica, inasible y desconcertante en general- la última es muy aburrida."

Hora de obtener una visión propia.

