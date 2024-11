Vincularon a Julián Álvarez con Mia Khalifa, pero la ex actriz porno lo descartó

La modelo libanesa de 31 años también se subió rápidamente al tema en sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores. "Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre", escribió en X Mía Khalifa.