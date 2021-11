"Todos somos Gossip Girl, todos podemos espiar": Zión Moreno

zion.jpg Zión Moreno: "Mi personaje y yo no llevamos nuestra identidad en la frente, y creo que es lo más importante porque estamos siendo representativos sin ser un cliché. Estamos nada más existiendo”.

“Esa ciudad es una aventura en cada esquina y siempre me ha encantado porque cada día puedes encontrar un amigo en una esquina”, contó Zión Moreno emocionándose cuando le preguntamos por su relación con New York City, el personaje principal en Gossip Girl. Si bien es su casa en la actualidad, también fue su residencia desde pequeña, y vivir allí es un sueño que cumple todos los días. No es casualidad que Zion estaba “obsesionada” con la serie original.

“Cuando pienso en la serie, pienso en Blair Waldorf, era la mera”, explicó la actriz al intentar describir su fanatismo por la historia original y sus ganas de compartir una historia con la icónica Blair Waldorf. El personaje de Blair inspiró seguridad en muchas mujeres alrededor del mundo porque si bien era una villana, era muy compleja y enseñaba su vulnerabilidad. “Era una niña con problemas aunque fuera tan privilegiada, eso es lo que hacía que el público la quisiera”, dice la actriz justificando su amor por el personaje. Aunque segundos después se confiesa asegurando que al principio su elegida era Serena.

Zion-Moreno-renuncio-Control-Z.jpg Zion Moreno renunció en su momento a la 2da. temporada en Control Z (Netflix) para estar más cerca de su familia durante la pandemia.

Los sueños de la actriz de ascendencia mexicana se están cumpliendo a medida que se le abren puertas desde grandes plataformas streaming como Netflix (Control Z) y HBO Max pero todavía tiene muchos objetivos por cumplir. Zion también es una ávida escritora de poesía y le gustaría poner todos sus trabajos en un libro. O tal vez hasta en una película.

“Escribo principalmente sobre el amor y el heartbreak. Si bien me encantaría escribir cuando estoy enamorada y feliz, suelo escribir mejor cuando estoy triste”, aseguró Zión un tanto descontenta ya que le gustaría poder escribir cuando está enamorada. Aunque en esos momentos está muy ocupada viviendo.

En un mar de preguntas y contradicciones juveniles, lo único seguro es que el camino de Zión recién comienza y que seguirá haciendo que toque a la gente “íntimamente y emocionalmente”, ya sea como Luna La en Gossip Girl o como cualquier otro personaje futuro. Por el momento la podemos ver en la serie de HBO Max que el jueves 25/11 volvió con su segunda parte y ya prometió una segunda temporada para 2022.