Tini Stoessel preocupó a todos con una brutal confesión: “Terminé sin querer despertarme”

“Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer“, indicó la famosa. La misma pasó por severos problemas de salud mental.

image.png

