José María Listorti viral tras cruce con antivacunas

Luego de sus declaraciones, José María Listorti fue acorralado por un grupo de antivacunas quienes lo increparon y cuestionaron su postura. Las personas lo acusaron de “no debatir por no saber” y de escuchar solamente “a un grupo de científicos”.

https://twitter.com/PatriItalyBlue/status/1430682648737980419 De pronto dijo debate pero en el ministerio de salud ! Nada de me hago cargo de lo que dije, así de cobardín resultó Listorti https://t.co/7y0f2efLvN pic.twitter.com/Tb8SA0lpwX — Patricia (@PatriItalyBlue) August 26, 2021

La respuesta de José María Listorti fue tajante:

No, no es un tema para mí debatible. No es debatible. Si tienen ganas de debatirlo, vayan al ministerio de Salud, yo no doy las vacunas, yo me guío por datos científicos. No, no es un tema para mí debatible. No es debatible. Si tienen ganas de debatirlo, vayan al ministerio de Salud, yo no doy las vacunas, yo me guío por datos científicos.

Todo el suceso fue grabado y el video se volvió viral en redes sociales en donde, tristemente, muchos apoyan al grupo antivacunas. Por su parte, José María Listorti volvió a defender su postura y citando el tuit del video, escribió:

“Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mí no hay debate con el tema vacuna. El argumento antivacuna es infantil y peligroso. HAY QUE VACUNARSE! HAY QUE VACUNARSE!”

https://twitter.com/SoyListorti/status/1430726300503887881 Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mi no hay debate con el tema vacuna. El argumento anti vacuna es infantil y peligroso. HAY QUE VACUNARSE! HAY QUE VACUNARSE! https://t.co/9LxZmuQGFg — José Maria Listorti (@SoyListorti) August 26, 2021

En plena campaña

#FernandoIglesias

Una vez más, Fernando Iglesias se volvió tendencia en las redes sociales. Y, una vez más, no es por el mejor motivo.

Todo sucedió durante un acto de campaña de Juntos de cara a las elecciones 2021. Mientras María Eugenia Vidal, candidata a diputada, presentaba las propuestas que llevará al Congreso la cámara captó a Fernando Iglesias metiéndose la mano adentro del pantalón.

https://twitter.com/contra_mentiras/status/1430623623501557761 Les dejo un Fernando Iglesias auténtico pic.twitter.com/upfUvZwKKH — La lucha continúa, esto recién empieza. HLVS!! (@contra_mentiras) August 25, 2021

La “rascada” de Fernando Iglesias en pleno acto público fue transmitida por la televisión y se viralizó rápidamente. Su respuesta a todos los comentarios fue muy simple, cuando le preguntaron si le picaba dijo:

"No. Me operé de hernia este año en el Hospital Británico. Por?".

En las redes sociales hay lugar para todo: algunos lo defendieron, otros lo criticaron duramente pero, la mayoría, se divirtió usando el momento para compartir una catarata de memes.

https://twitter.com/caidodelcatre2/status/1430682519326928898 No mamá, no veas porque Fernando Iglesias es tendencia!!! pic.twitter.com/KK6dbGkXfu — @caidodelcatre (@caidodelcatre2) August 26, 2021

https://twitter.com/CEVEsteban/status/1430682571675930627 Niños, avísenme cuando Fernando Iglesias deje de rascarse. pic.twitter.com/AI3bXnnDOU — Esteban (@CEVEsteban) August 26, 2021

https://twitter.com/PsychoDolce/status/1430694189050826754 ...

Aquí las ladillas llegando a la entrepierna de Fernando Iglesias.

pic.twitter.com/fYSrn5YP4M — Emma Chávez (@PsychoDolce) August 26, 2021

Triunfos

#Platense

Boca venció a Platense con un 3 a 1 y está cada vez más cerca de clasificar para la Copa Libertadores.

El triunfo contra el Tense es el segundo bajo la nueva dirección de Sebastían Battaglia. Este sería un nuevo comienzo para Boca que acaba de salir de una de sus peores rachas en la historia del club de la mano del ex DT, Miguel Ángel Russo.

https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1430709803949699073

Aaron Molinas, jugador xeneize de 20 años, habló después del partido sobre la relación de algunos de sus compañeros con Battaglia.

"Nos sentimos cómodos. Estamos agarrando confianza", expresó. Y agregó: "Los chicos conocemos lo que quiere Battaglia, él les tiene confianza a varios chicos que tienen buen pie".

Por su parte, los hinchas acudieron a las redes para celebrar el encuentro ganado y el “regreso” de Boca.