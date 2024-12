Spotify Wrapped 2024: Quiénes son los latinos que dominaron las listas mundiales

“Espresso” de Sabrina Carpenter “Beautiful Things” de Benson Boone “BIRDS OF A FEATHER” de Billie Eilish “Gata Only” de FloyyMenor, Cris Mj “Lose Control” de Teddy Swims “End of Beginning” de Djo “Too Sweet” de Hozier “One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp)” de The Weeknd “Cruel Summer” de Taylor Swift “Die With A Smile” de Bruno Mars, Lady Gaga

"Gata Only": el reggaeton que conquistó el mundo

Hay varios factores que contribuyeron a que "Gata Only" se posicione como la canción latina más escuchada de Spotify. La canción, lanzada originalmente por el chileno FloyyMenor como solista, cobró vida con la colaboración de Cris MJ, y se convirtió en el tema principal del EP El Comienzo. Con un remix que incluyó a Ozuna y Anitta, el tema explotó a nivel mundial, acumulando cientos de millones de reproducciones (en Argentina, fue el tercer tema de los 100 más escuchados).

Embed

FlorrMenor compuso la canción entre giras en Chile y plasmó en la letra su duelo emocional tras una ruptura con quien fue su pareja, mientras que Cris MJ añadió un verso que le dio más fuerza. El tema se viralizó en TikTok, a pesar de haber recibido malas críticas en un principio, con millones de usuarios creando contenido usándolo de fondo.

Con más de 470 millones de vistas en YouTube y premios como el Global 200 Latin Song of the Year de los Billboard Latin Music Awards, "Gata Only" encontró su lugar en la historia del reggaeton. Publicaciones como Rolling Stone y Billboard la reconocieron como una de las mejores canciones del año, asegurándola como el gran éxito latino del 2024.

