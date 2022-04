Sobre la película Passing: Las delicias de la deslealtad

Es una película sobre las elecciones. Es osada en su planteo: el de que la identidad es una elección. Incluso ser negro es una elección y no solo una casualidad genética. Hay que elegir, abrazar, esa identidad, para llevarla. De lo contrario, uno podría, como Clare, teñirse las cejas y el pelo de platinado, vestirse y hablar como blanca, etcétera, y blanca serás. El planteo es osado de hacer en esta época, donde se asienta un fuerte retorno del biologicismo: somos lo que biológicamente somos. No es tan así, dice la película. Mujer no es meramente la que tiene genitales femeninos: mujer es la que se despierta a la mañana y se disfraza de mujer, independientemente de qué lleve entre las piernas. Negra no es solo la que tiene piel negra: es también la que elige serlo. Me recordó a un caso que hubo hace unos años en Estados Unidos, de una líder de una agrupación por los derechos de los negros de la que se descubrió, tras unos años, que no era realmente negra. Había inventado su origen. Lo interesante para mí de ese caso es que permite pensar, contra la idea de que existe un origen puro, que a lo mejor el origen siempre tiene algo de ficción, de inventado. Somos todos un poco las máscaras que elegimos ser.