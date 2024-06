Santiago del Moro y sus dardos a Mirtha Legrand: "Tendrá bien sus partes..."

Embed - Filtraron un video de Santiago del Moro haciendo fuertes declaraciones sobre Mirtha Legrand

"¿Tendrá bien sus partes genitales Mirtha? ¿Se opera eso también? Llamas de Madariaga viste que anda caliente con Mirtha... Pero 'Llamas está para algo mejor ¿o no?", expresó del Moro, durante su conducción en "Countdown". "¿Tendrá bien sus partes genitales Mirtha? ¿Se opera eso también? Llamas de Madariaga viste que anda caliente con Mirtha... Pero 'Llamas está para algo mejor ¿o no?", expresó del Moro, durante su conducción en "Countdown".

Quien no conforme con lo dicho, también habló sobre la sexualidad de Daniel Tinayre y acusó a Legrand de ocultar a su hijo: "¿Saben que me cae mal de Mirtha? que tuvo un hijo puto y no lo reconoció, que lo escondió", continuó diciendo el famoso conductor, sin prever la repercusión que tendrían sus palabras en el futuro.

image.png

“No lo puedo creer, así hablaba el conductor del canal de la familia del hijo fallecido de la querida Mirtha. Ahí lo tenes”, reclamó irritado Dente en referencia al conductor de Telefe.

"Mirá, las personas van cambiando según las verdades y paradigmas en los cuales nos vamos apoyando, pero hay algo que no se modifica que tiene que ver con la esencia", señaló el conductor de Net TV.

"No hay manera de desagraviar lo que dijo este pibe, aunque haya pasado el tiempo", culminó Tomás. "No hay manera de desagraviar lo que dijo este pibe, aunque haya pasado el tiempo", culminó Tomás.

--------------------------------

Más contenido en Urgente 24

La miniserie que se corona en Netflix con solo 6 capítulos

AFIP extiende el plazo para el pago de impuestos: Cuáles son las nuevas fechas

Las tres aplicaciones gratuitas que destronan a Spotify

Reconocido parque tecnológico estrena simulador de vuelo