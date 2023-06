Roccasalvo vs. Ubfal: Más chicanas en una guerra histórica

https://twitter.com/socioseltrece/status/1673340144701636615 La guerra continua: Ubfal vs Roccasalvo. pic.twitter.com/65mUJaHS3v — Socios del espectáculo (@socioseltrece) June 26, 2023

La conductora en discordia también rechazó la forma en la que crearon contenido desde A La Tarde sobre esta disputa, a la que Roccasalvo señaló como "una traición":

SUSANA ROCCASALVO HABLÓ de la GUERRA con LAURA UBFAL

Pero hay un tema que hizo América, el canal donde yo debuté, me mandaron una guardia del programa que conduce Mazzocco y eso no se lo voy a permitir ni a Daniel ni a América ni a todo el directorio. Me mandaron una guardia en un taxi, donde yo veía tres tipos adentro, algo no me gustaba, sentí como un peligro y vi que la puerta se abría y dos muchachos grandes empezaron a correr hacia mi. Pensé que me iban a robar. Hasta que vi la cámara y era la gente de ‘A la Tarde’. En la puerta de mi casa no, muchachos. Yo no soy Susana Giménez. Somos periodistas, colegas. A mansalva, traición a un colega, no. Me avasallaron en mi intimidad ¿Por qué se manejan tan suciamente? Pero hay un tema que hizo América, el canal donde yo debuté, me mandaron una guardia del programa que conduce Mazzocco y eso no se lo voy a permitir ni a Daniel ni a América ni a todo el directorio. Me mandaron una guardia en un taxi, donde yo veía tres tipos adentro, algo no me gustaba, sentí como un peligro y vi que la puerta se abría y dos muchachos grandes empezaron a correr hacia mi. Pensé que me iban a robar. Hasta que vi la cámara y era la gente de ‘A la Tarde’. En la puerta de mi casa no, muchachos. Yo no soy Susana Giménez. Somos periodistas, colegas. A mansalva, traición a un colega, no. Me avasallaron en mi intimidad ¿Por qué se manejan tan suciamente?

Roccasalvo vs. Ubfal: Qué fue lo que pasó

Allá por 2010, Laura Ubfal estuvo invitada junto a Almorzando con Mirtha Legrand y comentó que Susana Roccasalvo despidió a Nazarena Vélez de Rumores, el programa que hacía en Canal 9 junto a Carlos Monti.

Rocasalvo atendió a Ubfal

Esto hizo enojar a la Rocasalvo, que le respondió en términos durísimos: se refirió a Ubfal como "esa señora gordita, deforme que habitualmente no tiene trabajo en televisión porque no da en cámara"; y luego la acusó de no tener conducta, de ser resentida y de criticar siempre a Marcelo Tinelli hasta que "él la llamó, le pagó, la sentó uno o dos años y Tinelli era divino pero ayer en lo de Mirtha volvió a ser malo".

Posteriormente, Rocasalvo aclaró que ella no desvinculó a Nazarena de Rumores y que su presencia allí se debía a un affaire que mantenía con alguien de quien no dio detalles.

