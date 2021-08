Recuerden: Antes de 'El Reino' fue Greenleaf

La serie sigue el viaje de Grace o 'Gigi' Greenleaf (Merle Dandridge), quien había huido de su familia en su juventud pero vuelve 20 años después por la misteriosa muerte de su hermana, Faith.

A medida que reingresa al mundo de la megaiglesia afroestadounidense y de sus padres, James Greenleaf y Daisy Mae Greenleaf, se hace evidente que las cosas no son como parecen y que la perfecta vida religiosa y disciplinada de la que su familia se encuentra repleta de secretos y mentiras y muerte, que en parte habían provocado su fuga de Memphis, Tennessee, rumbo a Manhattan, New York.

En definitiva, la trama plantea: ¿Qué se esconde detrás de una familia que maneja una iglesia? He ahí la semejanza con 'El Reino'.

30 facts you did not know about Greenleaf

Una aclaración

Cuando se estrenó 'Greenleaf' muchos relacionaron la historia con Thomas Dexter Jakes Sr., más conocido como TD Jakes, obispo y cineasta estadounidense, líder de la megaiglesia no confesional The Potter's House, cuyos servicios y sermones se transmiten en The Potter's Touch.

Inicialmente él era un pentecostal unitario o no trinitario, dentro de la familia de iglesias evangélicas carismáticas.

Él se hizo muy conocido como defensor de la abstinencia sexual.

Ante las especulaciones, Oprah lo llamó y luego reveló:

Hablé con TD Jakes y le dije: 'Solo quiero que sepas que estoy haciendo un programa sobre una megaiglesia y el único parecido contigo es que nuestro personaje principal se llama Bishop y tú eres un obispo'. Y él me dijo: 'Me alegra escuchar eso porque he escuchado algo al respecto'. Le dije: 'Solo quiero que sepas, de mis labios a tus oídos, que no tengo nada más que un profundo respeto y consideración por la iglesia. Yo, Oprah Winfrey, no voy a hacer nada, nunca, que le falte el respeto a la iglesia. Soy, quien soy, donde estoy aquí hoy, gracias a la iglesia negra, pero hay algunas personas en la iglesia con algunos defectos. Podríamos estar hablando de eso. No tiene nada que ver contigo. Y él dijo: 'Está bien, ¿me pueden enviar un ticket?'. Hablé con TD Jakes y le dije: 'Solo quiero que sepas que estoy haciendo un programa sobre una megaiglesia y el único parecido contigo es que nuestro personaje principal se llama Bishop y tú eres un obispo'. Y él me dijo: 'Me alegra escuchar eso porque he escuchado algo al respecto'. Le dije: 'Solo quiero que sepas, de mis labios a tus oídos, que no tengo nada más que un profundo respeto y consideración por la iglesia. Yo, Oprah Winfrey, no voy a hacer nada, nunca, que le falte el respeto a la iglesia. Soy, quien soy, donde estoy aquí hoy, gracias a la iglesia negra, pero hay algunas personas en la iglesia con algunos defectos. Podríamos estar hablando de eso. No tiene nada que ver contigo. Y él dijo: 'Está bien, ¿me pueden enviar un ticket?'.

Algo curioso: en 2021, entre los asistentes a la manifestación pro-Donald Trump que precedió al ataque contra el Capitolio se encontraba Jack Hibbs, pastor principal de una Calvary Chapel, en Chino Hills, California.

Aunque Hibbs no participó en el asalto al Capitolio, dijo al presidente del Consejo de Investigación Familiar, Tony Perkins, en el programa de radio de Perkins: "Esto es lo que se obtiene cuando se expulsa a Dios de los tribunales y de las escuelas".

El propio Perkins, un ministro ordenado, había estado entre quienes pidieron que las legislaturas estatales rechazaran a los electores pro-Joe Biden. Pero ahora Perkins dijo que la violencia en el Capitolio contaminó la participación cristiana en el movimiento pro-Trump. Pero no tiene nada que ver con la historia de 'Greenleaf'.

EXCLUSIVE: Cast of Greenleaf Discuss Personal Relationship with their Characters

El guión

Cuando se estrenó 'Greenleaf', el crítico Matt Zoller Seitz presentó la trama en la revista New York:

"Una de las fallas persistentes de las películas y los programas de televisión sobre personas talentosas es que nunca logran convencerte del todo de que todos los personajes son tan buenos en su trabajo como afirma el programa. Greenleaf nunca tiene ese problema. La voz de David es un instrumento musical que el actor toca con un control virtuoso. Los actores elegidos como sus hijos, en particular la estrella del gospel Deborah Joy Winans, de la familia Winans, que interpreta a Charity Greenleaf-Satterlee, la hija menor del obispo y directora musical de la iglesia, son convincentes como personas de fe carismáticas, motivadas y elocuentes que albergan hipocresías y, a veces, cometen pecados graves, pero creen de todo corazón en el evangelio que predican.

Cuando Greenleaf se aleja del púlpito y la mesa de la cena familiar y abraza sus raíces de género como Dallas - Dinastía - Imperio - tipo caldera, está en terreno más inestable; pero aquí, también, el énfasis en la espiritualidad, la moralidad y la obligación cívica le da al material un peso que tal vez no tenga en un producto secular. La serie tiene mucho que decir sobre la incómoda posición moral de las megaiglesias como la de Greenleafs, donde el obispo y su esposa, Lady Mae (Lynn Whitfield), tienen un jet privado, los ganadores del Power Ball depositan cheques de US$ 50.000 en la placa de recaudación y los senadores y los policías deshonrados se detienen en busca de consejos privados que tienen poco que ver con las enseñanzas de Jesús.

Y hay tramas secundarias fuertes y continuas que tienen que ver con la conducta sexual inapropiada, la brutalidad policial y la corrupción oficial, articuladas con demasiada franqueza para pasar por un gran drama, pero con tal fervor que quizás no te importe. Oprah Winfrey, propietaria de OWN, productora ejecutiva de Greenleaf, y una actriz formidable, aporta mucho jugo a muy pocas escenas como la tía de la heroína, propietaria de un bar de blues de Memphis y conciencia de la comunidad (...)".

Pero no es un ataque ni a la religión ni a la Fe y si bien la prensa cristiana intentó ignorarla, plantea problemas que les atañe a muchas de ellas. En otra crítica, David Canfield lo explicó bien en Slate:

"La tensión entre la lucha de Grace con la iglesia y su aceptación de su alimento espiritual está en el corazón de Greenleaf . La serie es fundamentalmente un trabajo conjunto, una crónica familiar que deconstruye los tropos comunes de la televisión sobre la infidelidad y la sexualidad como una forma de llegar a ideas más complicadas, es decir, sobre cómo esos temas se cruzan con la fe. El espectáculo yuxtapone la forma en que la fe fortalece a las personas, dándoles un propósito, un sentido de comunidad o una guía general, con la forma en que los confina. Sus personajes actúan en contra de su mejor juicio en todo momento: un aspirante a pastor engaña a su esposa, un recién casado en el armario guarda su secreto cuando comienzan los planes para hacer un bebé, y un obispo venerado vive pródigamente, y no del todo éticamente, mientras defiende una comunidad negra forjada por motivos de desigualdades raciales.

Greenleaf demuestra una profunda comprensión de los matices de la fe como institución, particularmente en lo que históricamente se ha relacionado con la política y la raza. El programa no se aleja de las hipocresías y las inconsistencias del cristianismo; por supuesto, a veces se entrega demasiado a ellas. Pero en general, representa a la iglesia como un lugar de reunión imperfecto pero invaluable para el canto y la curación, para la autoexpresión y el discurso. Y esto es lo que hace que el optimismo texturizado de Greenleaf suene verdadero. Greenleaf demuestra una profunda comprensión de los matices de la fe como institución, particularmente en lo que históricamente se ha relacionado con la política y la raza. El programa no se aleja de las hipocresías y las inconsistencias del cristianismo; por supuesto, a veces se entrega demasiado a ellas. Pero en general, representa a la iglesia como un lugar de reunión imperfecto pero invaluable para el canto y la curación, para la autoexpresión y el discurso. Y esto es lo que hace que el optimismo texturizado de Greenleaf suene verdadero.

Expresado todo esto, quienes se interesen por 'El Reino' no dejen de frecuentar 'Greenleaf'.