¿Qué tienen en común Virginia Gallardo y estos mediáticos?

Erika Mitdank.jpg La ex Bailando, Erika Mitdank.

Erika Mitdank, modelo, llegó a participar en el 2011 en el Bailando, programa de televisión más visto del país en ese entonces. Logró saltar a la fama y su exposición creció a niveles exponenciales. Sin embargo, tiempo después decidió alejarse de las cámaras porque comentó que ‘no la pasaba bien’, ya que la popularidad le afectaba mucho en su vida. “Tenés que ser muy frío y como no soy una chica fría y me afectaba todo lo que me decían, me corrí”, expresó en una entrevista tiempo atrás.