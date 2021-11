¿Qué comparten CFK, Mauricio Macri y Eduardo Duhalde?

El nombre completo es Sanatorio Otamendi y Miroli, iniciado el 28 de septiembre de 1928 por los médicos Belisario Otamendi y Daniel Miroli.

Es muy curioso que haya tan poca información, inclusive desde el propio Otamendi, acerca de los fundadores del centro médico.

Pero tampoco abunda acerca de su presidente actual, José De All; ni sobre su director ejecutivo, Jorge De All, presidente de la Fundación Cuerpo&Alma y director de la prepaga Medicus; ni su vicepresidenta Guadalupe De All.

de-all-otamendi.jpg Los médicos Jorge De All, Guadalupe De All y José De All: Sanatorio Otamendi.

La familia De Alí controla la mayoría del paquete accionario. La discreción es una norma de la entidad, todo lo contrario a personajes de la medicina prepaga tales como Claudio Belocopitt. Quizás porque aquellos son médicos y éste sólo un financista.

Otamendi es un apellido vasco que significa "Monte de las Argomas".

Los que pasaron

1. Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, fue operada de apendicitis en el Sanatorio Otamendi. Ella estaba en la ciudad de Mar del Plata cuando comenzó a sentirse mal y fue traslada de urgencia a Ciudad de Buenos Aires.

2. Ginés González García, su antecesor, también evitó los hospitales públicos y internó en la clínica de calle Azcuénaga: "Se me durmió la mano izquierda. La tomografía dio un hematoma subdural viejo", en el cerebro.

3. Eduardo Duhalde fue operado en este centro asistencial de una afección en la columna vertebral: "Creen que el malestar se originó por una caída en la que se golpeó la zona lumbar durante una actividad en la Universidad del Salvador (USAL)."

4. Alberto Fernández, cuando aún era candidato presidencial, tras las PASO de 2019, fue atendido también en el Otamendi por una trombosis múltiple en las vías aéreas.

5. Máximo Kirchner fue intervenido en el Otamendi para extraerle un quiste del abdomen.El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos padeció un dolor en la zona del hígado. Los médicos le realizaron una punción en la zona afectada y le colocaron un drenaje, para luego retirarle el quiste.

6. Mauricio Macri, cuando era Presidente, fue operado en su rodilla derecha en el Otamendi, debido a molestias que sufrió tras una lesión deportiva.

7. Cristina Fernández de Kirchner, fue internada por cuadro febril en el Otamendi a principios de 2015. En 2021 fue sometida a una operación programada, una histerectomía completa. Es decir, una extirpación del útero y el cuello uterino. Aclararon que la decisión no responde a ninguna urgencia. La cirugía prevé una internación de 3 o 4 días y un postoperatorio que dependerá de las características de la intervención.

8. Luis D'Elía llegó hasta calle Azcuénaga 870 tras padecer un agudo cuadro de coronavirus en 2021.

9. Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta y hermana de Máximo, también fue llevada a esta unidad de atención: le drenaron un absceso (acumulación de líquido infectado en el cuerpo).

10. Martín Insaurralde, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires e intendente de Lomas de Zamora, fue al Otamendi para que diera a luz su mujer, la conductora y exmodelo Jesica Cirio.

Luis DElía Luis D'Elía.