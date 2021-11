Cristina Kirchner se bajó: Sanatorio Otamendi, nuevo búnker

Más allá de si el Frente de Todos gane o pierda, en la City porteña, Wall Street, el FMI y la Casa Blanca se ve como un empate técnico entre los principales frentes electorales. Por supuesto, se trata de un equilibrio democrático, pero no es lo que esperaba la vicepresidenta, quien buscaba un mejor resultado para poder imponerse frente a la Justicia y la Corte Suprema para que se resuelvan las causas judiciales.

cristina y alberto paso.jpg ¿Cuántas fotos más de este tipo está dispuesta a protagonizar Cristina Kirchner?

Tampoco es el resultado que espera la Casa Rosada, sobre todo en el territorio bonaerense, donde buscaba terminar de hacer pie para contar con apoyo de ciertos sectores de la sociedad y así encarar los tragos amargos de los 2 años restantes de gestión.

En este contexto, Cristina Kirchner se bajó. La dirigente no estará para lo que queda de la campaña electoral pero tampoco para la foto en el momento en que el oficialismo reconocerá el resultado, que según las encuestas será adverso por entre 3 y 5 puntos, aunque hay quienes insisten que esas encuestas no representan la realidad y todo está por verse -están los que no irán a votar, están los que cambiarán su voto respecto al de las PASO, están aquellos que directamente responden NS/NC por voto vergonzante y, finalmente, los que no les interesa perder el tiempo respondiendo encuestas-.

image.png Circuitos en PBA. Mala noticia para Alberto Fernández y Cristina Kirchner (1).

image.png Federico González en PBA. Mala noticia para Alberto Fernández y Cristina Kirchner (2).

image.png Tres Punto Zero, de Shila Vilker, en PBA. Mala noticia para Alberto Fernández y Cristina Kirchner (3).

image.png Tres Punto Zero, de Shila Vilker, en PBA. Mala noticia para Alberto Fernández y Cristina Kirchner (4).

image.png Proyección Consultores y Consultora Equis, de Artemio López, en PBA. Mala noticia para Alberto Fernández y Cristina Kirchner (5).

Otra vez, Juntos por el Cambio en off side

En medio de un endurecimiento de la estrategia opositora para subir al ring a CFK con la polémica sobre su jubilación y pensión, que suman un total de 2.800.000 pesos mensuales, Cristina pegó el volantazo y pasó a un proceso de humanización de su figura.

Hasta el momento, la Cristina fuerte y combatiente contra la oposición y ciertos sectores de poder, como la Justicia y el FMI, no le resultó.

Por lo pronto, en redes se instala el hashtag #FuerzaCristina. ¿Qué hará ahora la oposición, que tampoco podrá descorchar porque la victoria que esperan no será holgada?

Tras las PASO, CFK socializó la derrota con el resto del peronismo, principalmente los intendentes de GBA y los gobernadores. ¿Qué hará ahora?