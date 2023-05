Por qué Brendan Fraser ganó el Oscar pero está desempleado

Fuu8XMZWwAE2-8x-1.webp

No obstante, tiene una participación en una película que aún no se estrenó, Killers of the Flower Moon, el nuevo largometraje dirigido por Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio como protagonista:

Estoy deseando verla. Estuvimos trabajando con muchísimo calor en Oklahoma y no puedo exagerar mi participación en esta película porque es épica. Hay muchos actores en ella. Yo aparezco durante una escena o dos hacia el final. Estoy deseando verla. Estuvimos trabajando con muchísimo calor en Oklahoma y no puedo exagerar mi participación en esta película porque es épica. Hay muchos actores en ella. Yo aparezco durante una escena o dos hacia el final.

FuvAo9WWYAItoKt-1-1.webp

Además, comentó lo paradójico que resultó este rol, como el puntapié inicial para su regreso a los reflectores: “como si todas mis fantasías se hubiesen hecho realidad estando en lo que parece el estudio de una maestro del Renacimiento”, apuntando también que Scorsese “tiene todos los conocimientos y está rodeado de gente igual de talentosa y entusiasmada por su visión”.

Esta película, ‘Killer of the Flower Moon’, recién saldrá a la luz en octubre, y a partir del 20 estará disponible a nivel mundial.

Más contenido en Urgente24:

Ricardo Darín y Guillermo Francella los grandes ganadores

A meses de cumplir 80, Robert De Niro fue papá por 7ma vez

Escándalo con Morena Rial tras ritual satánico en un hotel

Trenes Argentinos en la mira: Nueva denuncia por pasajes

¿Marcela Pagano acusa al SIPREBA? "Me inventaron una causa"