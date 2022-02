Paleo, vegano, gluten free: Riesgos de alimentar a mascotas como humanos

Oscar, una mezcla de terrier y chihuahua que vive en Brooklyn (USA), es vegetariano como su dueño. “Él es parte de nuestra familia”, explicó, “sería extraño para mí si uno de mis hijos comenzara a comer carne”.

La nueva tendencia de bienestar animal

No existen reglas claras o simples sobre cómo alimentar a una mascota. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) ha advertido sobre ciertas dietas para animales y regula cómo se fabrican y etiquetan los alimentos, pero ofrece una orientación mucho más vaga sobre los ingredientes.

Los veterinarios tienen opiniones diferentes, la investigación científica no es concluyente e internet está repleto de consejos y desinformación. Depende de los propietarios decidir en quién confiar.

Al mismo tiempo, se espera que el mercado de la industria de alimentos para mascotas crezca a ritmos acelerados. Es que el bienestar de los animales se ha convertido en una industria igual de grande que la humana.

El intenso interés en lo que comen también está relacionado con el mayor tiempo que los dueños han pasado en casa durante la pandemia, cuando muchas personas se volvieron más conscientes de su propia salud.

Pero imponer un nuevo estilo de vida a un ser querido puede volverse difícil cuando el beneficiario no puede comunicarse o tomar sus propias decisiones, y puede volverse un problema cuando no es beneficioso.

Los riesgos de alimentar como humanos a las mascotas

Los veterinarios se sienten cada vez más frustrados cuando las personas se muestran más dispuestas a creer en las publicaciones de las redes sociales que en la propia opinión profesional.

“Los propietarios confían en nosotros lo suficiente como para hacer recomendaciones sobre la salud de sus mascotas en áreas como: 'Su mascota tiene una masa, necesitamos extirparla y hacer una biopsia'”, dijo el doctor Marcus Dela Cruz, veterinario en California, a NYT.

“Pero cuando hacemos recomendaciones sobre alimentos, los propietarios no sienten lo mismo”.

La desinformación en línea sobre la salud de los animales está muy extendida, dijo, y ellos están sufriendo por eso:

Las carnes crudas pueden contener bacterias resistentes a los antibióticos.

pueden contener bacterias resistentes a los antibióticos. Las comidas caseras pueden carecer de nutrientes esenciales.

pueden carecer de nutrientes esenciales. Las dietas vegetarianas no son adecuadas para la mayoría de los gatos porque necesitan proteínas animales.

Yishian Yao dirige un negocio de cuidado de animales en California y dijo a NYT que la cultura del bienestar de las mascotas no solo es clasista, ya que muchos dueños no pueden comprar alimentos frescos y suplementos para sus animales, sino también manipuladora.

El mensaje es "si no haces esto por la salud de tu mascota, no eres tan buen padre de mascotas", reflexiona.

Los animales tienen necesidades dietéticas específicas que son diferentes a las de los humanos. “No es que no crea que las mascotas deben ser tratadas y cuidadas como familia”, dijo Yao. “Es cuando los equiparamos a ser humanos cuando no lo son”.

*"The Diet Worked For Them. Now Their Pets Are on It" (The New York Times)