Nosferatu: El terror que arrasa con un récord mundial 100 años después

Atmósferas que enamoran en Nosferatu

Eggers continúa su racha impecable en la construcción de mundos period. Después de transportarnos a la Nueva Inglaterra colonial en "The Witch", una isla remota en "The Lighthouse" y las tierras vikingas en "The Northman", ahora nos sumergimos en una ciudad europea decimonónica donde la oscuridad cobra vida propia. La cinta destaca por su uso magistral de la iluminación natural, una decisión técnica que, en tiempos de CGI desmedido, resulta tan refrescante como efectiva.