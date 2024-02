Nito Artaza y Cecilia Milone: rompió el silencio la "tercera en discordia"

image.png Belén Di Giorgio y Nito Artaza.

"No me pongan a mí en un lugar que no me corresponde, yo no estoy con Nito, jamás pasó nada", reconoció Belén Di Giorgio. Sin embargo, las fotos de ambos en Punta del Este dieron de qué hablar. A él se lo veía en zunga y a ella en bikini disfrutando del verano.

