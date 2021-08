Netflix amplía el catálogo para los fans de documentales

Según algunos críticos, la serie servirá para que las nuevas generaciones que no vivieron el 9/11 en persona logren entender la historia completa.

Turning Point: 9/11 and the War on Terror | Official Trailer | Netflix

AL DESCUBIERTO: PUNTO DE BREAK

Por algo Netflix es una de las plataformas más grandes en el mundo de streaming y es que sus estrenos se alinean perfectamente con la agenda de actualidad.

Luego del debate en torno a la salud mental en el deporte tras la renuncia de Simone Biles, medallista olímpica, en Tokyo 2020, Netflix estrenará el 7 de septiembre un documental que toca esta fibra tan sensible.

“Al descubierto: Punto de break” es otra serie documental que narrará la historia de cinco atletas que enfrentaron las presiones del mundo del deporte.

El primero será Mardy Fish, un tenista estadounidense que se mantuvo en el top mundial por más de diez años a costa de su salud mental. El jugador de tenis llegó a sufrir severos ataques de pánico antes de cada partido.

En esta oportunidad, Mardy Fish abrirá su corazón a través del documental de Netflix para dar su testimonio sobre el cuidado de la salud mental.

UNTOLD Vol. 1 | Official Trailer | Netflix

HERMANOS DE SANGRE: MALCOLM X & MUHAMMAD ALI

El 9 de septiembre estará disponible el documental de Netflix que recorre la amistad entre Malcolm X, el activista de los derechos de los afroamericanos, y Muhammad Ali, campeón olímpico de boxeo.

Basado en el libro «Blood Brothers: The Fatal Friendship Between Muhammad Ali and Malcolm X», de Randy Roberts y Johnny Smith, el documental cuenta con imágenes de archivo nunca antes vistas.

Desde el inicio de su amistad, la cual se vio fortalecida por la religión y la fe, hasta su abrupto final, la película de Netflix dará luz a la relación de dos de los íconos afroamericanos más grandes de Estados Unidos.