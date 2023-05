Mauro Icardi vs. Pochi: Instagramer contraataca y destroza

“A ver Pachi, Pochi, Gachi, como poronga te llames. Con vos, la voy a hacer corta también porque me tenés los huevos inflamados hablando de mí, de mi familia, de mis amigos, y de los que se te canta hablar sin tener un mínimo de información”, comenzó diciendo.

“De mí, no vas a poder hablar nunca nada, porque nadie, ni de mi entorno, ni de gente conocida, ni gente desconocida, ni nadie va a poder hablar de mí”. “Como le dije a la señora con la cual tuve un cruce esta semana, hace 10 años estoy con la misma mujer y NUNCA estuve con otra mujer, ni lo voy a estar hasta que esté soltero… ni cuando se armó tanto revuelo por una ‘historia’ de la cual cada uno sacó sus propias conclusiones y solamente los involucrados sabemos la única realidad”. Sostuvo Mauro Icardi a lo largo de su mensaje.

Sin embargo, la historia no terminó ahí, sino que continuó diciendo, “Te aclaro personalmente que ninguna noticia de las que hablaste de mí desde tu existencia, NUNCA acertaste ni media. Para ser periodista, informante o chusma, hay que tener con qué. ¡Y sobre mí, no tuviste nunca NADA!”, y arremetió “Como dice la frase, ‘el que calla, otorga’. Yo te aclaro que tengo dos huevos grandes como una casa para cerrarles el culo a los ‘viv@s’ como vos y tantos que se la dan de que se la saben todas o les llega toda la data y no tienen la mínima idea”.

Con una confianza inquebrantable en su actitud, el joven esposo de Wanda Nara dejó en claro al concluir su impactante publicación que su única intención fue acompañar a Wanda durante las grabaciones de Masterchef.

"Te aclaro que hay 200 personas en Telefe de testigos que me pasé los 5/6 días que estuve en Argentina, sentando en una silla detrás de cámara viendo las grabaciones del programa MasterChef", afirmó.

“También me queda claro que no tenés la más mínima idea cuando dijiste que manejé 300 km. Y al final resultó ser Puerto Madero, cuando dijiste el 23, pero resulta que estuve en un casamiento. Cuando pasaste al 24 y resulta que estaba viajando a Estambul. ¿Cuántas excusas más para la página de poronga a la cual te inventas tanto por unos cuántos seguidores y dejar una ‘noticia’ en el aire?”, añadió.

Al final y sin pelos en la lengua, concluyó diciendo: “Te repito, quedate tranquila, vos y el mundo entero, que nunca fui infiel y nunca lo seré mientras esté en pareja. PD: ¡Si tantas pruebas tenés y te mandan, te autorizo a publicarlas, así tengo con qué contestarte y hacerte mierda públicamente por mentirosa, a vos y a unos cuántos más!”.

Y como si no bastara con todo lo expresado anteriormente, horas más tarde, el joven futbolista volvió a abordar el tema en cuestión, de un modo más conciso, "Yyyyyy, Pachi, Pochi, Gachi... Estoy esperando con muchas ansias las pruebas tan convincentes que tenés de mí. ¿O qué pasó ahora? Al final no era ni el 23, ni el 24, ni los 300 km, ni el auto rojo, ni en Puerto Madero... Sonabas muy segura y cocorita ayer escribiendo cosas con mi nombre. Ahora espero las pruebas para desfenestrarte con motivos y no gratuitamente... Vamos, que el Diablo Angelical está con ganas de prenderte fuego y no precisamente por esas dos historias patéticas que subiste. No quiero creer que era todo mentira y que vas a quedar tan mal con la gente ahora".

¿Qué respondió la instagramer a todo esto?

En respuesta a los comentarios del jugador, Pochi no dudó en tomar la iniciativa y respondió con firmeza: "¿Alguien puede decirle al jugador devenido en cebollita que se calme un poco, que se está perjudicando? O sea, ¿piensa que mi vida solo pasa por él? ¿No tiene que entrenar u ocuparse de sus hijas? Debo estar siendo muy importante en este momento, que pasó de no conocerme a estar tan pendiente de mí. ¡Si tan ansioso está que desbloquee a la persona que me lo contó y que deje de fingir demencia con que jamás habría sido infiel!".

