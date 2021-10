Mauro Icardi intenta pero Wanda Nara lo ignora

En el Día de la Madre, el jugador de PSG sorprendió a todo el mundo al publicar un emotivo saludo a Wanda Nara: “Feliz Día Mamucha”, escribió. A los pocos segundos, Icardi también subió una foto a su historia en Instagram abrazando a su esposa con un gesto en el rostro de alguien que está pidiendo piedad. No obstante, el ex Inter de Milán no obtuvo una respuesta de su esposa.

icardi.png Mauro Icardi no consigue el perdón de Wanda Nara.

Y hoy no es la excepción ya que Wanda Nara volvió a ningunear otra publicación de Mauro Icardi. La empresaria hizo oídos sordos a las palabras del futbolista en Instagram, al punto de subir una historia a su perfil reposteando una publicación de una amiga suya a los pocos minutos de la foto de Icardi.