"¿Quién mató a Santa? Un misterio navideño en Murderville" relata la historia del experimentado detective Terry Seattle (Will Arnett) que está de vuelta y esta vez, el caso es crítico. Junto con sus dos estrellas invitadas, el detective tiene la misión de resolver el misterio de quién mató a Santa. Pero hay un truco: Bateman y Rudolph no tienen guion, así que no saben qué va a suceder.