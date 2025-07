Lo que Netflix no te dijo: El villano de El Juego del Calamar que Thanos veía venir

Ni el actor de 333 lo banca: "Es un cobarde patético"

Yim Si-wan, el actor que le da vida al Jugador 333, tampoco estaba muy entusiasmado con cómo terminó su personaje. En una entrevista con The Hollywood Reporter, se sinceró: "No estaba del todo contento con que Myung-gi llegara tan lejos. Me costó ver todo el proceso feo que lo mantenía vivo", tiró sin vueltas. Además, contó que, si hubiese dependido de él, lo hubiese matado en un acto heroico: "Yo quería que muriera sacrificándose por Jun-hee. Ella se merecía jugar la final con su bebé", confesó.

image.png El actor Yim Si-wan confesó que tampoco bancaba a su personaje. Para él, Myung-gi era un cobarde que merecía redimirse, no volverse el villano final.

La escena final, donde Myung-gi está a punto de matar a su propio hijo con tal de quedarse con los 4.56 mil millones de wones, fue durísima de grabar para él. Yim dijo que tuvo que dejar de pensar en si era bueno o malo, y enfocarse en el miedo puro que sentía el personaje: "Myung-gi es, en el fondo, un cobarde patético. Y en ese momento lo único que siente es terror", explicó.

La interpretación fue brutal, pero lo más interesante es lo que representa: un tipo que se quebró por la presión y que ya venía roto desde antes. Myung-gi siempre fue así, solo necesitaba el contexto ideal para sacar su verdadera cara. Y cuando lo tuvo, no dudó en cruzar todos los límites. Así que sí, al final Thanos tenía razón: a este no había que bancarlo ni un poco.

