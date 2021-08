Lionel Messi debutó pero Kylian Mbappé se robó el show

https://twitter.com/informacionPSG/status/1432183264610029569 Los 26 minutos de #Messi en campo resumidos en un minuto. Jugadas, cruces y hasta 'agarrones tacticos' para terminar de frenarlo.pic.twitter.com/1y9TaLe7Dq — INFO PSG (@informacionPSG) August 30, 2021

Mauricio Pochettino, el entrenador jefe del PSG, expresó sobre Messi:

Puede irradiar un optimismo y una energía que todo el mundo puede sentir y que puede tener una influencia positiva en los demás jugadores.

Lionel Messi entró a jugar como reemplazo de Neymar en el segundo tiempo y, aunque se movió en la cancha como sólo él sabe hacerlo, el show se lo robó Kyilian Mbappé. La superestrella del deporte fue el responsable de los 2 goles de Los Parisinos.

En las últimas semanas hubo muchos rumores en torno a la presencia de Mbappé en el PSG. Después de rechazar dos ofertas del Real Madrid, el lunes (30/8) se confirmó que el jugador de 22 años no renovará con el equipo actual y que volverá a negociar con el español.

En cuanto a Lionel Messi y su debut, el argentino se convirtió en tendencia en redes sociales en donde todos sus fans aprovecharon para celebrar cada una de sus acciones durante el encuentro.

https://twitter.com/nicogimenez077/status/1432188205755940868 Casualidad? Ni idea, pero una de las primeras fotos de Messi en PSG sale con una corona arriba de la cabeza. El rey. pic.twitter.com/u9rKAypRpT — chimi (@nicogimenez077) August 30, 2021

La Voz Argentina

#Nicki

Nicki Nicole se sumó a Lali Espósito en el escenario de La Voz Argentina y revolucionaron las redes sociales.

Durante la noche del domingo (29/8), las dos cantantes argentinas dieron un show único en donde cantaron “Wapo Tracketero” de Nicki Nicole y “Boomerang” de Lali Espósito.

El espectáculo dejó a todos los fans encantados quienes volvieron tendencia en redes a las artistas tras reclamarles que hagan una colaboración oficial juntas.

https://twitter.com/Iujuriaypasion/status/1432169960613285888 Nicki Nicole y Lali Esposito, no sacaron una canción, pero desde hoy, de convirtieron el en dúo mas querido de argentina y el más icónico pic.twitter.com/oKvuq9K29y — kia (@Iujuriaypasion) August 30, 2021

Sobre su actuación juntas, Lali Espóstio expresó muy emocionada:

Esto es onda, porque lo cierto es que dijimos 'vamos a cantar, vamos a cantar'. ¿Y bien, o no? ¡Qué placer me dí!

Nicki Nicole es una de las figuras más grandes del ritmo urbano nacional, fue la primer artista argentina en presentarse en vivo en el Show de Jimmy Fallon (el programa de entrevistas más visto de Estados Unidos) y está en la lista de las más escuchadas de Spotify, con 11.4 millones de usuarios que reproducen sus temas diariamente.

Lali y Nicki Nicole - “Boomerang” – La Voz Argentina 2021

Estrenos

#Kanye

Después de años de esperas y expectativas, Kanye West es tendencia tras el estreno de su décimo álbum DONDA.

El más reciente trabajo de Kanye West dura más de 2 horas y lo nombró en honor a Donda, su mamá, quien inspiró el álbum completo.

DONDA cuenta con colaboraciones de artistas increíbles como Ariana Grande, The Weeknd y Jay-Z. Aunque el álbum fue generalmente bien recibido por sus fans, Kanye West también recibió fuertes críticas por incluir en su trabajo a Marilyn Manson quien se enfrenta a denuncias por violencia de género y al rapero DaBaby, quien fue desvinculado de varios recitales por sus declaraciones homofóbicas.

La polémica, una vez más, juega a favor de Kanye West quien sigue manteniéndose en la boca de todos tras una seguidilla de acciones llamativas. En su última listening party, el rapero prendió fuego su casa de la infancia, se cubrió el mismo en llamas e incluyó en el show a su ex esposa, Kim Kardashian, vestida de novia.

Aunque DONDA fue recibido por los fans con los brazos abiertos, Kanye West utilizó sus redes sociales para denunciar que Universal había publicado el álbum sin su permiso.