La Uno: Gonzalo Heredia, ahora furioso contra los haters

Todos contra Gonzalo Heredia

Ningún aspecto de La Uno escapó de las críticas: desde el guion poco realista hasta la trama confusa y predecible. Y los actores no quedaron fuera del revoleo.

Gonzalo Heredia, una de las caras más vistas en las producciones de Pol-Ka, fue el foco de una gran parte de los comentarios negativos. Muchos en torno a su habilidad como actor y otros refiriéndose a que siempre está él cuando podrían variar en las elecciones de casting.

Cansado ya de leer críticas en las redes sociales, Gonzalo Heredia le respondió a los haters:

Chicxs dejo de actuar sin problemas si les pagan el colegio y los gastos varios a mis hijxs. Posta

La tajante respuesta del actor cuenta con más de 14 mil me gusta y cientos de respuestas en donde sus fans lo apoyan.

https://twitter.com/nbg__/status/1440881146833817600 De ninguna manera, señor. Block a los haters y a seguir dando alegría al pueblo. Punto. — Noe Barral Grigera (@nbg__) September 23, 2021

Gonzalo Heredia defiende a La Uno

Esta vez el actor de 39 años se defendió a sí mismo pero él ya había hablado sobre las repercusiones negativas de La Uno.

La telenovela de El Trece narra la vida dentro de una villa y, una de las principales críticas al respecto fue que “romantizan la pobreza”.

Durante el programa radial Por si las moscas, en la Once Diez/Radio de la Ciudad, Gonzalo Heredia expresó:

La ficción en sí no es una bajada de línea de lo que está pasando, ni se romantiza la pobreza. No es eso, es un universo, una ficción que transcurre en un barrio pero podría ocurrir en cualquier otro lado

Ese mismo día, cerró su descargo defendiendo a la producción nacional y dijo:

"El tema es que siempre caen contra la industria nacional, porque si esto fuera material de una plataforma de otro lugar, se ve y no le tiran con todo como a esto".