La película venezolana nominada a los Goya que todos aclaman

Ya anteriormente, el destacado actor había dicho: "Estoy muy emocionado y orgulloso del fenómeno en que se ha convertido la película Simón".

Sergio Novelli, periodista venezolano, también comentó acerca del anuncio de la película venezolana en los Premios Goya: "¡Qué orgullo tan grande! Es la gran vencedora. Ya lo sabemos. Mil felicidades a todo ese gran equipo".

Mientras Viviana Gibelli, animadora venezolana, expresó: "Es que teníamos que estar. Allí está eL sentimiento de un país. ¡Qué alegría!"

¿De qué trata la película Simón?

La película "Simón" cuenta la historia de un líder estudiantil, quien luego de escapar de Venezuela tras las protestas de 2017, busca asilo político en Miami, donde enfrenta trauma y culpa y debe tomar la decisión de quedarse en Miami y empezar una nueva vida o volver a Venezuela para enfrentar a una tiranía.

El director Vicentini, en entrevista con el diario El Nacional, dijo que esta película retrata el dilema de los venezolanos que se enfrentan a la difícil decisión de quedarse en Venezuela o emigrar.

También confesó que, para él, la película "Simón", ha servido como proceso terapéutico y sanador, y espera que sea lo mismo para los espectadores.

“Esta película es una oportunidad bonita de reencontrarnos con nosotros mismos, de perdonarnos. Tenemos mucho dolor por el país y a veces no queremos pensar en el tema y la película nos permitirá experimentar sentimientos que son difíciles, sí, pero la misma cinta te dará un alivio. Te permitirá soltar. Eso me pasó a mí y me encantaría que el público también lo experimente”, expresó.

Un dato no menor es que, a pesar del contenido crítico de la película "Simón" y su representación gráfica de las protestas de 2017, el régimen autorizó su exhibición en Venezuela.

¿Cuándo son los premios Goya 2024?

La edición número 38 de los Premios Goya se llevará a cabo en Valladolid, España, el sábado 10 de febrero de 2024. Esta vez, la entrega de galardones se celebrará un mes antes de la ceremonia de los Oscar, que está pautada para el 10 de marzo de 2024.

Asimismo, a diferencia de los años anteriores, a propósito de los Premios Goya, habrán numerosas actividades que tendrán lugar durante las cuatro semanas previas a la ceremonia, dos más respecto a las últimas ediciones.

Premios Goya 2024: Todos los nominados

He aquí los nominados a las 28 categorías de los premios Goya 2024:

Mejor película

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Saben aquell

Un amor

Mejor actor protagonista

Manolo Solo

Enric Auquer

David Verdaguer

Hovik Keuchkerian

Alberto Ammann

Mejor actriz protagonista

Patricia López Arnaiz

María Vázquez

Malena Alterio

Carolina Yuste

Laia Costa

Mejor dirección

Víctor Erice

Elena Martín

J.A. Bayona

David Trueba

Isabel Coixet

Mejor actriz de reparto

Ane Gabarain

Itziar Lazcano

Clara Segura

Ana Torrent

Luisa Gavasa

Mejor actor de reparto

Martxelo Rubio

Juan Carlos Vellido

Jose Coronado

Álex Brendemühl

Hugo Silva

Mejor actor revelación

Brianeitor

Julio Hu Chen

Matías Recalt

La Dani

Omar Banana

Mejor actriz revelación

Xinyi Ye

Yeju Ji

Clàudia Malagelada

Sara Becker

Janet Novás

Mejor dirección novel

Estibaliz Urresola Solaguren

Itsaso Arana

Álvaro Gag

Alejandro Marín

Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez

Mejor guión original

Estibaliz Urresola

Michel Gaztambide y Víctor Erice

Alejandro Marín y Carmen Garrido,

Félix Viscarret

Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez,

Mejor guión adaptado

Albert Val

Bernat Vilaplana, J.A. Bayona, Jaime Marques-Olarreaga y Nicolás Casariego

Pablo Berger

Albert Espinosa y David Trueba

Isabel Coixet y Laura Ferrero

Mejor película documental

Caleta Palace

Contigo, contigo y sin mí

Esta ambición desmedida

Iberia: naturaleza infinita

Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias

Mejor película de animación

Dispararon al pianista

El sueño de la Sultana

Hanna y los monstruos

Momias

Robot Dreams

Mejor película iberoamericana

Alma viva (Portugal)

La memoria infinita (Chile)

La pecera (Puerto Rico)

Puan (Argentina)

Simón (Venezuela)

Mejor película europea

Aftersun (Reino Unido)

Anatomía de una caída (Francia)

Los ocho montañas (Italia)

Safe Place (Croacia)

Sala de profesores (Alemania)

Mejor dirección de fotografía

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Un amor

Una noche con Adela

Mejor sonido

20.000 especies de abejas

CampeoneX

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Saben aquell

Mejor montaje

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Mamacruz

Robot Dreams

Mejores efectos especiales

20.000 especies de abejas

La ermita

La sociedad de la nieve

Tin & Tina

Valle de sombras

Mejor dirección de arte

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

La contadora de películas

La sociedad de la nieve

Saben aquell

Mejor canción original

Eco (Xoel López)

China (Marina Herlop)

El amor de Andrea (Álvaro B. Baglietto, David García, Guille Galván, Jorge González, Juan Pedro Martín "Pucho", Juanma Latorre, Valeria Castro)

La gallinita (Fernando Moresi Haberman y Sergio Bertran)

Yo solo quiero amor (Rigoberta Bandini)

Mejor diseño de vestuario

20.000 especies de abejas

El maestro que prometió el mar

La contadora de películas

La sociedad de la nieve

Saben aquell

Mejor maquillaje y peluquería

20.000 especies de abejas

La sociedad de la nieve

La ternura

Saben aquell

Valle de sombras

Mejor dirección de producción

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Saben aquell

Valle de sombras

Mejor música original

El maestro que prometió el mar

La paradoja de Antares

La sociedad de la nieve

Robot Dreams

Saben aquell

Mejor cortometraje de ficción

Aunque es de noche

Carta a mi madre para mi hijo

Cuentas divinas

La loca y el feminista

París 70

Mejor cortometraje documental

Ava

BLOW!

El bus

Herederas

Una terapia de mierda

Mejor cortometraje de animación

Becarias

To bird or not to bird

Todo bien

Todo está perdido

Txotxongiloa

