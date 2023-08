La película de drama elegida por Venezuela para los Goya

Según la Academia hubo una votación masiva para la elección de la película que ha obtenido excelentes comentarios de la crítica. De igual manera, felicitaron a las otras producciones que compitieron para representar al país en los Premios Goya.

“Hacemos llegar a todos los realizadores participantes nuestras más sinceras felicitaciones por las producciones presentadas y, especialmente, deseamos un gran éxito a la película que nos representará en los próximos Premios Goya”, agregaron.

Película Simón, de Diego Vincentini

Simón es una película dramática que se llevó el reconocimiento de Mejor Película y Mejor Dirección en el Festival del Cine Venezolano 2023, celebrado en Mérida, Venezuela.

La cinta cuenta la historia de Simón, un valiente líder estudiantil, quien luego de escapar de Venezuela, lucha con su culpa mientras busca asilo político en Miami antes de ser deportado.

El director Vicentini, en entrevista con el diario El Nacional, destacó que esta película retrata el dilema de los venezolanos que se enfrentan a la difícil decisión de quedarse en Venezuela o emigrar.

“La relación con el país es bastante compleja; están los que se van y regresan, los que se quedan, los que se van y no regresan. Están los que se van y se quieren despegar del país, los que se apegan más por estar lejos, están los que regresaron… Hay muchas facetas de lo que es emigrar y no pasa desapercibido. En este país crecimos. Lo que al menos es cierto es que no es fácil emigrar. Creo que pude expresar un poquito de la perspectiva del que se fue en la cinta”, reflexiona.

Asimismo, ha confesado que, para él, la película Simón, ha servido como proceso terapéutico y sanador. Y espera que sea lo mismo para los espectadores.

“Esta película es una oportunidad bonita de reencontrarnos con nosotros mismos, de perdonarnos. Tenemos mucho dolor por el país y a veces no queremos pensar en el tema y la película nos permitirá experimentar sentimientos que son difíciles, sí, pero la misma cinta te dará un alivio. Te permitirá soltar. Eso me pasó a mí y me encantaría que el público también lo experimente”, reveló.

Premios Goya 2024

La edición número 38 de los Premios Goya se llevará a cabo en Valladolid, España, el sábado 10 de febrero de 2024. Así lo anunció el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.

Esta vez, la entrega de galardones se celebrará un mes antes de la ceremonia de los Oscar, que está pautada para el 10 de marzo de 2024.

A propósito de los premios Goya, Valladolid disfrutará de una serie de actividades cinematográficas, como encuentros con autores y protagonistas de películas, mesas redondas con profesionales de la industria, exposiciones y un photocall en el que el público podrá fotografiarse con una réplica de la estatuilla.

