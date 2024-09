La grave infracción que cometió García Moritán al huir de un movilero

Burlando negó representar a Pampita en el divorcio de García Moritán

En medio de la separación surgió el rumor de que Pampita había contacto a Fernando Burlando para llevar adelante el divorcio con Roberto García Moritán. Yanina Latorre mediante LAM lo había confirmado.

Sin embargo, el letrado fue consultado por Teleshow y lo negó rotundamente. “Ninguno de los dos habló conmigo. Yo no puedo imaginarme otra situación que no sea esa familia unida", dijo.

Y agregó: "Vi expresiones de amor durante todo este tiempo que realmente no puedo pensar en que no estén juntos. Es una familia hermosa, pero aparte nadie me consultó a mí, nadie me dijo nada, a mí a Fernando Burlando. Y tampoco me metería más allá de lo que ellos me pidan. Y realmente ahí hay como un hermetismo”.

"A mí no me consultó nadie. Sí estoy obviamente en el minuto a minuto para saber cómo están de salud, si están bien, pero que no puedo imaginarme que una familia así esté realmente rota. No cabe en mi imaginación", concluyó.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Julio Lopardo pegó el portazo y acusó a Marcelo Moretti de ir a "cholulear y pedir camisetas"

Moria Casán lanzó un duro comentario contra Pampita y Susana Giménez

Bombazo sobre la crisis de Pampita y Roberto García Moritán: "Avanza el divorcio"

Fuego en Córdoba: Cómo siguen los incendios tras la visita de Milei

Zack Snyder expande el universo de '300' con una serie sobre Alejandro Magno