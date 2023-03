Karina Jelinek hot y desatada: "No me dejan chapar en paz"

https://twitter.com/Karijelinek/status/1633917370480640002 Bueno che…. No me dejan chapar en paz … estaba festejando el final de temporada de teatro https://t.co/2V1o3R4paz — Karina Jelinek (@Karijelinek) March 9, 2023

https://twitter.com/Karijelinek/status/1633880753032265732 Porque “desatada “ ? Estaba un poco cariñosa y tomando unas copas festejando el cumple y cierre de temporada de teatro …. https://t.co/nvZWnBW3Al — Karina Jelinek (@Karijelinek) March 9, 2023

Jelinek y Parise están juntas desde hace años. La modelo la definió como " su compañera de vida". Además, en el programa Podemos Hablar, contó que sueñan con tener un hijo para formar su propia familia.

La modelo, que estuvo casada con Leonardo Fariña, desde el divorcio no volvió a blanquear públicamente una pareja."Me atraen hombres y mujeres, no elijo de quién enamorarme", aseguró la modelo tiempo atrás en una entrevista con revista Gente.

Más contenido en Urgente24:

Caso Viva Air: Revés para los pasajeros y Avianca complicada

Semana Santa: Lanzaron pasajes en tren a precio ganga

La Cámpora marca la cancha tras nueva medida en Aeroparque

La playa de arena negra elegida entre las mejores del mundo

Sobornos con importaciones: La Nación ante fuerte desmentida de industriales