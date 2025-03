Jesica Cirio tomó una importante decisión tras el escándalo de Elías Piccirillo

Embed - Jesica Cirio on Instagram: "Terminando mi cumple rodeada de amigos y del amor más lindo y puro. Gracias a todos por estar del otro lado y por sus lindos deseos. " View this post on Instagram A post shared by Jesica Cirio (@jesicacirio)

"Ay, hola mi vida, gracias. ¡Ay, no puedo creer! ¿Todo eso me hiciste vos? Ay no, te amo m vida. Pero qué espectacular desayuno, gracias", le dijo Jesica a su hija Chloe. La pequeña es su mayor refugio en estos momentos de caos.