Janis Joplin: 5 canciones de una rockstar del siglo XX

Big Brother & The Holding Company, Janis Joplin - Summertime (Official Audio)

Move Over

Janis Joplin no escribió muchos de los cortes aquí presentes, ya que se destacaba más como intérprete que compositora. No obstante, Move Over es un huracán de melodías, perteneciente a su segundo trabajo en solitario, lanzado póstumamente. Esta canción es todo Joplin, una de las pocas canciones que escribió ella misma. Move Over abre el álbum Pearl con una influencia de blues positivamente asegurada.

Janis Joplin - Move Over (Official Lyric Video)

Kozmic Blues

La separación de Janis Joplin de Big Brother and the Holding Company no fue tan fluida como ella y otros esperaban. El álbum en sí, aunque mejor tocado que cualquiera de los LP de Big Brother, se estancó en el n.° 5 (su último álbum con Big Brother, Cheap Thrills, alcanzó el n.° 1). Y no todo el material se adaptaba a la voz furiosa de Joplin, pero Kozmic Blues es lo más destacado de esta época, que comienza con uno de sus coros más conmovedores.

Janis Joplin - Kozmic Blues (Official Audio)

Get It While You Can

El tema final de Pearl suena más como un réquiem por Janis Joplin, quien murió tres meses antes del lanzamiento del álbum. Get It While You Can fue grabada originalmente por el cantante de soul Howard Tate unos años antes, y muestra la ductilidad de Joplin, logrando que canciones relativamente desconocidas suenen como si estuvieran hechas a su medida.

Janis Joplin - Get It While You Can (Official Lyric Video)

