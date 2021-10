Hollywood: Nicolas Cage también se fue a la B

Pero era Cage, vestido de leopardo, descalzo… y borracho.

La depresión fue su gran enemigo, tal y como había declarado Cage en 2018, tras un episodio de depresión por no hallar trabajo de actor:

Me sentaría en cualquier bar, pediría dos botellas de vino tinto y desaparecería. Y no quiero ser ese tipo de persona, así que tengo que trabajar.

Actores clase B: el drama de no ser más la estrella

Muchos actores y promesas del gran cine dorado de Hollywood, terminaron siendo encasillados en películas clase B como es el caso de Cage, lo que ciertamente intensificó la depresión que atravesaba. Ese golpe de realidad lo llevó a trabajar en pequeños papeles y pasar de ser los mejores actores pagados de Hollywood a quedarse en bancarrota e intentando tapar agujeros financieros por sus caprichos.

Actualmente, Nicolas Cage participa en la última película de Tarantino The Unbearable Weight of Massive , interpretándose a sí mismo en la búsqueda de empleo en una película, pero asegura que no verá la película porque no quiere verso de esa forma.

¿Esta cinta puede marcar el retorno de una ex estrella? Ya lo veremos, por ahora intenta dejar de lado el pasado de actor clase B.